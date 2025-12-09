شكرا لقرائتكم خبر «تعليم عسير» تسجل +245 ألف متطوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير حضورا لافتا في ميدان العمل التطوعي خلال عام 2025، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع، من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية تهدف إلى تعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية بين الطلاب والمجتمع التعليمي.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن تعليم عسير أن إجمالي عدد المتطوعين والمتطوعات المشاركين تجاوز 245 ألف متطوع ومتطوعة، بينهم أكثر من 90 ألف متطوع جديد، وتجاوز عدد الفرص التطوعية المنفذة 11 ألف فرصة شملت مجالات اجتماعية وصحية وتعليمية وبيئية.

وبينت الإحصاءات أن المتطوعين قدموا أكثر من مليون ساعة تطوعية خلال العام، أسهمت في تعزيز دور المدارس في خدمة المجتمع، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية، وترسيخ قيم التعاون والمسؤولية داخل البيئة التعليمية وخارجها، وبلغت القيمة الاقتصادية للعطاء التطوعي أكثر من 50 مليون ريال، وتمثل العائد المقدر للجهود التطوعية المبذولة.

وأوضحت الإدارة أن هذه الأرقام تعكس حجم الوعي المتزايد بأهمية العمل التطوعي ودوره في دعم التنمية الاجتماعية، إضافة إلى ما تقدمه المدارس من برامج ومبادرات تسهم في بناء جيل مبادر يمتلك مهارات العمل التطوعي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع أعداد المتطوعين وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتطوع.