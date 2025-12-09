شكرا لقرائتكم خبر «تعليم المدينة المنورة» تستعرض منجزاتها لعام 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الإدارة العامة لتعليم المدينة المنورة في فعاليات اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام، مستعرضة منجزاتها التطوعية خلال 2025، وذلك في إطار تعزيز ثقافة التطوع ودعم المشاركة المجتمعية.

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة أن جهودها التطوعية خلال العام أسهمت في مشاركة واسعة من منسوبي التعليم والطلاب وأفراد المجتمع، حيث بلغ عدد المتطوعين 105,181 متطوعا، فيما جرى تنفيذ 5,501 فرصة تطوعية في مختلف المسارات التعليمية والمجتمعية.

وبينت أن الساعات التطوعية المنجزة وصلت إلى 1,702,335 ساعة، إلى جانب تحقيق نسبة رضا للمتطوعين بلغت 95.25%، مما يعكس جودة البرامج التطوعية وأثرها في خدمة المجتمع.

ويأتي اليوم العالمي للتطوع مناسبة دولية للاحتفاء بعطاء المتطوعين وتقدير إسهاماتهم في تنمية المجتمعات، وتسليط الضوء على المبادرات التي تعزز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.