«بيئة تبوك» تحتفي باليوم العالمي للتطوع لعام 2025

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، فعالية اليوم العالمي للتطوع لعام 2025م، تعزيزا لدور التطوع في دعم الجهود البيئية والتنموية بالمنطقة، وبمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين، وذلك بمسرح الفرع. وشهدت الفعالية عرضا مرئيا لأبرز المبادرات التطوعية المنفذة خلال العام، إلى جانب تكريم الجهات المشاركة والمتطوعين تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم في دعم العمل التطوعي البيئي. وأوضح المدير العام للفرع المهندس أمجد ثلاب أن العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات الوزارة، مبينا أن فرع تبوك سجل بنهاية 2025م 374 فرصة تطوعية تجاوز مجموع ساعاتها 197,618 ساعة، بمشاركة أكثر من 14,218 متطوعا ومتطوعة، وأسهمت هذه الجهود في تنفيذ مبادرات نوعية في مجالات البيئة والمياه والزراعة، محققة عائدا اقتصاديا تقديريا يفوق 4,514,329 ريالا، مشيرا إلى إطلاق 20 فرصة تطوعية جديدة في هذا اليوم تستهدف استقطاب أكثر من 1,500 متطوع ومتطوعة؛ بهدف توسيع مشاركة المجتمع في البرامج البيئية والتوعوية، وتعزيز دور المتطوعين في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي.

