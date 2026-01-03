كيف أبدل لوحات سيارتي من أبشر؟.. خطوات استبدال لوحات السيارة إلكترونيا وشروط الاستبدال

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 3 يناير 2026 04:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيف أبدل لوحات سيارتي من أبشر؟.. خطوات استبدال لوحات السيارة إلكترونيا وشروط الاستبدال

أطلقت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية على موقعها الإلكتروني الرسمي خدمة استبدال لوحات السيارة بشكل إلكتروني، والتي تعد من أهم الخدمات التي تقدمها إدارة المرور السعودية، وهذه الخدمة تُمكن أصحاب السيارات من استبدال اللوحات التالفة، أو شراء أخرى بدلا من اللوحة المفقودة، وذلك بشكل إلكتروني وبكل سهولة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، مما يؤدي إلى توفير كل من الوقت والجهد على كافة أصحاب السيارات والراغبين في تغيير لوحاته المعدنية في المملكة العربية السعودية.

الخطوات اللازمة لتبديل لوحات السيارة عبر أبشر

يمكننا تبديل لوحات السيارة لنفس صاحب السيارة بشكل إلكتروني عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا ندخل إلى منصة أبشر الإلكترونية من خلال هذا الرابط.

ثم بعد ذلك نُدخل كلا من اسم المستخدم وكلمة المرور من أجل تسجيل الدخول بنجاح.

وبعد تسجيل الدخول، سوف نضغط على قائمة خدمات.

من ثم نضغط على قطاع المرور.

ثم بعد ذلك نضغط على إدارة المركبات.

من ثم نختار المركبة التي نريد أن نستبدل لوحاتها.

ثم بعد ذلك نضغط على استبدال لوحات المركبات.

من ثم نضغط على نوع الطلب، والمقاس المناسب.

ثم بعد ذلك نحدد اذا كان صاحب السيارة يريد إضافة شعار على اللوحة، أم لا.

ومن ثم نضغط على التالي.

وبعدها يتم الضغط على الدليل الإرشادي للوحات.

وبعد ذلك نختار الوسيلة المناسبة من أجل دفع رسوم الخدمة.

شروط استبدال لوحات السيارة في السعودية

هناك عدة شروط ينبغي توافرها من أجل استبدال لوحات السيارة لنفس صاحب السيارة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

ينبغي أن يكون المتقدم بطلب تغيير لوحة السيارة هو صاحب السيارة الفعلي للمركبة، وليس نائب عنه.

كما ينبغي عدم وجود أي بلاغ ساري المفعول خاص بسرقة أو فقدان لوحة السيارة.

كما ينبغي عدم وجود أي طلب استبدال لوحات آخر لنفس السيارة.

إحصاءات منصة أبشر الإلكترونية

من المعروف أن منصة أبشر الإلكترونية هي منصة تابعة الى وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وقد جاء في إحصاءات منصة أبشر الإلكترونية للخدمات التي تم تقديمها خلال شهر أكتوبر الماضي، حوالي 3150000 خدمة منفذة إلكترونيا.