الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 3 يناير 2026 04:09 مساءً - اسماء لاعبي الهلال الاجانب 2026

إن نادي الهلال السعودي من ضمن النوادي المشهورة في المملكة، وذلك لأنها تشتمل على فريق مميزة كل واحد منهم لديه مهارة في المركز الخاص به، وقد تداولت عنهم الكثير من الاستفسارات، ونتناول عبر جريدة لحظات نيوز اسماء لاعبي الهلال الأجانب، ولاعبين الهلال بالارقام.

اسماء لاعبي الهلال الأجانب

إن نادي الهلال السعودي محل اهتمام العديد من الأشخاص داخل المملكة تحديدًا مشجعي النادي، ويقدم النادي زمرة متنوعة من البطولات التي جعلت اسم نادي الهلال أكثر سطوعًا، وزادت الاستفسارات حول اسماء لاعبي الهلال الأجانب، والتي تتمثل فيما يلي:

ألكسندر ميتروفيتش من صربيا.

جانج هيون سو من كوريا الجنوبية.

خاليدو كوليبالي من السنغال.

روبن نيفيش من البرتغال.

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من صربيا.

مالكوم من البرازيل.

ميشيل من البرازيل.

نيمار من البرازيل.

ياسين بونو من المغرب.

من هم لاعبين الهلال حاليا

إن نادي الهلال السعودي من ضمن أفضل الأندية داخل المملكة، وذلك لأنه يقدم إلى مشجعيه الكثير من الإنجازات فقد حاز على زمرة من البطولات الإقليمية والمحلية في السعودية، وغيرها من الجوائز التي تجعل مشجع الهلال يفخر بكونه جزء من الكيانـ وذلك بفضل الاعبين، يتمثل لاعبين الهلال حاليًا فيما يلي:

حارس مرمى أحمد أبو راسين.

جانغ هيون سو مدافع.

حارس مرمى حبيب الوطيان.

سالم الدوسري المهاجم.

حارس مرمى محمد الربيعي.

روبين نيفيز لاعب وسط.

سعود عبدالحميد مدافع.

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط.

صالح الشهري المهاجم.

علي البليهي مدافع.

لاعب وسط سلمان الفرج.

كوليبالي مدافع.

لاعب وسط صهيب الزيد.

محمد كنو لاعب وسط.

لاعب وسط عبدالإله المالكي.

محمد العويس حارس مرمى.

لاعب وسط محمد القحطاني.

المدافع متعب المفرج.

لاعب وسط ناصر الدوسري.

المدافع خليفة الدوسري.

مدافع محمد جحفلي.

المدافع محمد البريك.

مهاجم مالكوم دي أوليفيرا.

المدافع محمد الخبيري.

مهاجم نياما ردا سيلفا.

المدافع ياسر الشهراني.

مصعب الجوير لاعب وسط.

مهاجم عبدالله الحمدان.

ميشيل ديلجادو المهاجم.

ياسين بونو حارس مرمى.

لاعبين الهلال بالأرقام

إن مشجعي نادي الهلال السعودي يفخرون بكونهم جزء من كيان النادي العظيم، وذلك لأنه يحتوي على مجموعة مميزة من اللاعبين الذين تم تكوينهم بشكل منظم، ومحترف يجعلهم مؤهلين للحصول على البطولات التي قد تم إحرازها، وما سوف يتم الفوز به، وتداولت الأسئلة حول لاعبين الهلال بالأرقام التي تتمثل فيما يلي:

اسم اللاعب رقم لاعب الهلال محمد العويس 21 حبيب الوطيان 31 نيمار جونيور 10 محمد البريك 2 خليفة الدوسري 4 علي البليهي 5 ياسر الشهراني 12 متعب المفرج 32 معاذ فقيهي 42 سعود عبد الحميد 66 محمد الخيبري 67 محمد جحفلي 70 حمد اليامي 88 كوليبالي 3 جانغ هيون سو 20 سلمان الفرج 7 ناصر الدوسري 16 عبد الإله المالكي 26 محمد كنو 28 صهيب الزيد 39 مصعب الجوير 43 محمد القحطاني 56 سالم الدوسري 29 أندري كاريلو 19 روبن نيفيز 8 صالح الشهري 11 عبد الله الحمدان 14 موسى ماريجا 17

إن اللاعبين في نادي الهلال السعودي يشتهرون بالاحترافية في اللعب، وذلك لأنه قد تم اختيار أفضل اللاعبين الماهرين في كل من مراكز الهجوم، وحراسة المرمى، والدفاع تحديدًا الأجانب، والذين قد ذكرنا أسماءهم.