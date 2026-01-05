- 1/2
شروط وأحكام منصة أبشر لخدمات مبايعة المركبات.. تعرف على شروط الخدمة الآن
لازالت منصة أبشر متجددة وتقوم بإضافة الكثير من الخدمات من جميع الهيئات السعودية لتصبح بذلك هي المنصة الإلكترونية الأولى في مجالها داخل المملكة، حيثُ تحتوي على أغلب الخدمات السعودية الحكومية التي يحتاجها المواطنين والتي تدعمها الكثير من الوزارات لتسهيل أمور المواطنين، حيثُ مع توفير نفس الخدمات بطريقة سريعة وإلكترونية تجعل المواطن مستعد لتنفيذها في أي وقت وبدون أي صعوبة، وكذلك يتم تخفيف الحمل عن الموظفين في الهيئات الحكومية لتعرضهم لضغط كبير طوال الوقت لتنفيذ جميع الخدمات المطلوبة منهم، وانضم أكثر من هيئة مثل الأحوال المدنية وكذلك إدارات المرور وكذلك الجوازات والكثير من الهيئات الأخرى، ومن بين جميع هذه الخدمات ما يبحث عنه المواطنين بعد إضافته حديثا إلى قائمة الخدمات هو القدرة على نقل الملكية الخاصة بالمركبات من شخص إلى آخر إلكترونياً.
شروط نقل ملكية المركبات السعودية عبر أبشر
هناك الكثير من النقاط التي تتحكم في هذه الخدمة وأهمها هو الاشتراك في منصة أبشر لكل من الطرفين البائع والمشتري للمركبة، وهذا حتى يتم تعزيز الخدمية بينهم وكذلك زيادة مصداقية المعاملة، وتقوم المنصة بدعم العملية. وهذه العملية تحتاج توثيق لكل الإجراءات التي يتم تنفيذها نن قيمة مدفوعة للحفاظ علي حقوق الطرفين حتى يتم الإنتهاء من الاستلاموذلك من خلال الحساب الإلكتروني، ويجب في البداية مراجعة الشروط والأحكام التي تلي:
- يتم تنفيذ عملية بيع المركبات التي تتراوح يعرها من 500 ريال سعودي إلى ما يصل إلى مليون ريال سعودي.
- المركبة تكون بحالة ممتازة حيثُ لا تمتلك أي مشاكل أو أي توقف قد تم تطبيقه عليها مثل حجز أو إيقاف من جهات حكومية مختصه.
- إذا كان المركبات خاصه بالنقل الخاص يجب أن تكون المعاينة بين مواطنين سعوديين، أما إذا كانت المبايعة بين مقيمين فقط ف المملكة تتم للمركبات الخصوصي.
- المركبات التي يتم نقل ملكيتها تمتلك رخصة قيادة سارية وكذلك وجود تأمين خاص بالسيارة ساري.
- يتم فرض قيمة مائة وخمسين ريال كضريبة لإتمام هذه المبايعة يتم دفعها من خلال منصة سداد.
- الإجراءات تتم في نفس الوقت بين كل من الطرفين ويتم دفع أي مبالغ عبر سداد، ورفع إيصالات الدفع على أبشر لتوثيق القيمة المدفوعة.