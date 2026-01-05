الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 07:14 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةشروط وأحكام منصة أبشر لخدمات مبايعة المركبات.. تعرف على شروط الخدمة الآن

شروط وأحكام منصة أبشر لخدمات مبايعة المركبات.. تعرف على شروط الخدمة الآن

لازالت منصة أبشر متجددة وتقوم بإضافة الكثير من الخدمات من جميع الهيئات السعودية لتصبح بذلك هي المنصة الإلكترونية الأولى في مجالها داخل المملكة، حيثُ تحتوي على أغلب الخدمات السعودية الحكومية التي يحتاجها المواطنين والتي تدعمها الكثير من الوزارات لتسهيل أمور المواطنين، حيثُ مع توفير نفس الخدمات بطريقة سريعة وإلكترونية تجعل المواطن مستعد لتنفيذها في أي وقت وبدون أي صعوبة، وكذلك يتم تخفيف الحمل عن الموظفين في الهيئات الحكومية لتعرضهم لضغط كبير طوال الوقت لتنفيذ جميع الخدمات المطلوبة منهم، وانضم أكثر من هيئة مثل الأحوال المدنية وكذلك إدارات المرور وكذلك الجوازات والكثير من الهيئات الأخرى، ومن بين جميع هذه الخدمات ما يبحث عنه المواطنين بعد إضافته حديثا إلى قائمة الخدمات هو القدرة على نقل الملكية الخاصة بالمركبات من شخص إلى آخر إلكترونياً.

شروط نقل ملكية المركبات السعودية عبر أبشر

هناك الكثير من النقاط التي تتحكم في هذه الخدمة وأهمها هو الاشتراك في منصة أبشر لكل من الطرفين البائع والمشتري للمركبة، وهذا حتى يتم تعزيز الخدمية بينهم وكذلك زيادة مصداقية المعاملة، وتقوم المنصة بدعم العملية. وهذه العملية تحتاج توثيق لكل الإجراءات التي يتم تنفيذها نن قيمة مدفوعة للحفاظ علي حقوق الطرفين حتى يتم الإنتهاء من الاستلاموذلك من خلال الحساب الإلكتروني، ويجب في البداية مراجعة الشروط والأحكام التي تلي: