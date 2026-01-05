سيارات مستعملة بحد أقصى 13,000 ريال سعودي: خدعة للحصول على أفضل صفقة “قسط وكاش”

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 07:14 مساءً - بحد أقصى 13,000 ريال سعودي سيارات استعمال نظيف بدون عيوب كاش وتقسيط نطلع عليها بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز، حيث يتم عرض العديد من السيارات المستعملة للبيع في المملكة العربية السعودية استعمال نظيف وبمواصفات جيدة للغاية نتعرف عليها بشكل تفصيلي.

سيارات استعمال نظيف بدون عيوب كاش وتقسيط

في حال كنت ترغب في شراء سيارة بمبلغ أقصاه 13000 ريال سعودي فلا بد من فحصها بشكل جيد مع التعرف على عداد ممشاها والعيوب التي من الممكن أن يكون أمر بيع السيارة بسببها، والتي يمكن اصلاحها أو العكس مما لا يكلف مبلغ كبير من أجل إصلاحها، والتي تتمثل فيما يلي:

1- سيارة تويوتا كورولا 2010

يتم عرض سيارة كورولا موديل 2010 للبيع في المملكة العربية السعودية في منطقة اليرموك بمدينة الطريف، ومن الجدير بالذكر أن السيارة استعمال نظيف وبحالة جيدة للغاية من دون حوادث، وبالدهان الأصلي كذلك كما تتميز السيارة بمواصفات خليجية وسجل عداد ممشاها الحقيقي 309 ألف كيلومتر قابل للزيادة.

ومن الممكن الحصول على السيارة كاش أو بالتقسيط من خلال عرض رائع، ومطلوب في السيارة سعر 12,500 ريال سعودي، وللمزيد من التفاصيل ومعاينة السيارة برجاء التواصل مع صاحب السيارة للجادين فقط على رقم الهاتف (0596745034).

2- سيارة كيا سورينتو 2005

يتم توفير سيارة كيا سورينتو 2005 للبيع في المملكة العربية السعودية استعمال نظيف، حيث تتوفر السيارة للمعاينة والفحص في حي السداد مدينة الطائف، ومن الجدير بالذكر أن السيارة لها مواصفات خليجية، وتتميز بلونها البرونزي من الخارج والداخل.

مع العلم بأنه قد تم إعادة دهن السيارة جزئيًا، وتمتلك السيارة محرك 4 أسطوانات متتالية سعة 2.4 لتر دفع بالعجلات الأربعة وقوة المحرك تصل إلى 139 حصانًا، كما يصل عزم الدوران 192 نيوتن/ متر.

بالإضافة إلى تسجيل عداد المسافة للسيارة ممشى 1,000- 9,999 كيلومتر، والسيارة معروضة للبيع بسعر رائع 11,000 ألف ريال سعودي كاش فقط، للتواصل بشكل المباشر مع صاحب السيارة الرجاء الاتصال على رقم الهاتف (0591227971).

يوجد في المملكة العربية السعودية العديد من السيارات المستعملة التي من الممكن أن يتم شراؤها بأسعار بسيطة لا تتعدى مبلغ 13 ألف ريال سعودي من كل الماركات ويكون لكل منا هواياته ومتطلباته ونوع السيارة التي يرتاح الفرد عند اقتناؤها.