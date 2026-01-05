الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 11:19 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةجدول رواتب الضمان الاجتماعي الجديد بعد التعديل 1447 والحد المانع للمقطوعة للضمان المطور

جدول رواتب الضمان الاجتماعي الجديد بعد التعديل 1447 والحد المانع للمقطوعة للضمان المطور

جدول رواتب الضمان الاجتماعي الجديد بعد التعديل هو جدول قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بطرحه لتوضيح قيمة المعاشات المحددة في الضمان المطور للمستحقين ووضع حد مانع جديد للحصول على الدعم، وسوف نطرح كافة هذه المستجدات حصرًا عبر جريدة لحظات نيوز.

تم طرح جدول رواتب الضمان الاجتماعي الجديد بعد التعديل للعام 1447 وهو كالآتي:

عدد أفراد الأسرة قيمة المعاش بالريال السعودي 1 1000 2 1285 3 1570 4 1855 5 2140 6 2420 7 2710 8 3000 9 3280 10 3560 11 3840 12 4130 13 4410 14 4700 15 5000

الحد المانع

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بتغيير الحد المانع لحصول المواطنين على معاش الضمان وفقًا لعدد الأسرة كما هو موضح في الجدول التالي:

عدد أفراد الأسرة قيمة الراتب الشهري المانع بالريال السعودي 1 4000 2 4285 3 4570 4 4855 5 5140 6 5240 7 5710 8 6000 9 6280 10 6560 11 6840 12 7130 13 7140 14 7700 15 8000

شروط ومعايير الضمان المطور الجديد 1447

تتلخص شروط استحقاق الضمان المطور في النقاط التالية:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك الأرامل والأيتام حاملي بطاقات التنقل.

يستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة برجل سعودي، والأرملة والمطلقة الأجنبية اللاتي لديهن أبناء من مواطن سعودي.

أن يتوافق وضع المتقدم مع معايير امتلاك الثروة واستخدامها مع اللوائح التنفيذية.

أن يتم تأمين المتطلبات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مثل الصحة والتعليم.

أن يكون المتقدم دائم الإقامة في السعودية.

ألا يزيد راتب المتقدم عن الحد المانع للحصول على الدعم.

حالات وقف معاش الضمان المطور

هناك حالات يتم فيها وقف معاش الضمان المطور ومنعه عن المستفيد وهي:

غياب أحد شروط الاستحقاق في المستفيد.

ثبوت عدم دقة البيانات التي قدمها المستفيد عن نفسه أو عن أحد أفراد أسرته.

عدم تحديث البيانات لفترة أقصاها 30 يوم من تاريخ التنويه بضرورة التحديث.

عدم التزام المستفيد بخطة التأهيل.

عدم بحث المستفيد عن عمل.

عدم قبول المستفيد لعروض العمل أو التدريب المناسبة له.

عدم التقديم في منصات التوظيف المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية.

إقامة المستفيد في مركز إيواء أو دار رعاية وعلاج حكومي.

وفاة المستفيد.

تنازل المستفيد عن المعاش.

إن معاش الضمان المطور من أهم أنواع الدعم المادي التي توفرها الحكومة السعودية لمواطنيها لكي يتمكنوا من العيش في حياة كريمة ومستوى اجتماعي ومعيشي مناسب.