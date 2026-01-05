الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 11:19 مساءً - “كاش او قسط تعاله خد عربيتك” سيارات مستعملة أوتوماتيكية ممشى قليل بحد أقصى 7000 ريال سعودي: موديلات حديثة

بحد أقصى 7000 ريال سعودي سيارات مستعملة أوتوماتيك ممشى قليل كاش وتقسيط نتعرف عليها بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز، حيث تعرض المملكة العربية السعودية الكثير من السيارات المستعملة استعمال نظيف للبيع كاش وتقسيط أمام المواطنين من مختلف أنحاء المملكة.

سيارات مستعملة أوتوماتيك ممشى قليل كاش وتقسيط

من الجدير بالذكر أن هناك الكثير من السيارات المستعملة المعروضة للبيع في المملكة العربية السعودية بسعر لا يزيد عن 7000 ريال سعودي والتي تتمثل فيما يلي:

1- سيارة مرسيدس بنز E300 موديل 1991

تم عرض سيارة مرسيدس بنز E300 للبيع في المملكة العربية السعودية في منطقة الازهر مدينة الباحة، والسيارة من موديل سنة 1991، والسيارة وهي استعمال نظيف وبحالة ممتازة من دون حوادث، وتتمتع بمواصفات خليجية.

كما أن السيارة لها ماكينة وجير بوكس ممتازين، وهي قوية تعمل على تلبية مختلف الاحتياجات، وتتميز السيارة بالدهان الأصلي، وتم قطع مسافة 200 ألف كيلومتر للسيارة وقابل للزيادة، السيارة معروضة بسعر رائع وهو 5,000 آلاف ريال سعودي كاش فقط، ومن أجل إتمام عملية الشراء برجاء التواصل اتصال أو واتساب مع صاحب السيارة على رقم الهاتف (0537599093).

2- مواصفات سيارة مرسيدس بنز 1991

تتمتع سيارة مرسيدس بنز 1991 بالمواصفات التالية:

مكيف هوائي، وفرامل ABS، ومقاعد مبردة، كراسي مدفأة، مقاعد جلد باللون الأسود، تحكم مقاعد كهربائي.

مساعد اصطفاف، وحساس ضغط الإطارات، ومانع انزلاق لمساعدت السائق على الركن.

قفل الباب تلقائي، وأكياس هواء للأمان، بلوتوث، مدخل AUX/ USB، فتحة بانوراما.

إطار احتياطي، جنوط، حساسات خلفية، حساسات أمامية.

ناقل الحركة رباعي السرعات بالتحكم الأتوماتيكي، ونوع الوقود بنزين، وتبلغ سعة خزان الوقود للسيارة 18.5 جالون.

محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3 لتر، ويقوم بإنتاج 177 حصاناً، ويبلغ أقصى عزم دوران للسيارة 188 نيوتن/ متر، والسرعة تصل إلى 4400 دورة في الدقيقة.

لون السيارة الخارجي أزرق فاتح، ومن الداخل أسود.

3- سيارة تويوتا كامري موديل 2005

تم إتاحة سيارة استعمال نظيف بحالة ممتازة جداً تويوتا كامري موديل 2005 للبيع وتتمتع السيارة بمواصفات خليجية، ومن الممكن الحصول على السيارة بسعر 7,000 آلاف ريال سعودي فقط مع وجود إمكانية التقسيط أو الكاش.

كما أن السيارة موجودة في مدينة جدة منطقة ابحر الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، وتوفر بالدهان الأصلي لها، وهي خالية من الرش والصدمات والسمكرة والحوادث، للجادين فقط يمكن التواصل بشكل مباشر مع صاحب السيارة لمعاينتها على الرقم (0580536832).

4- مواصفات سيارة تويوتا كامري 2005

تتمتع سيارة تويوتا كامري 2005 بالمواصفات التالية:

جنوط، إطار احتياطي، حساسات أمامية، حساسات خلفية من الخارج.

دخول من دون مفتاح، فتحة بانوراما، أنوار نهارية مصابيح ليد، مصابيح زينون، نسخة رياضية، مرايا كهربائية، مرايا قابلة للطي الكهربي، هوك خلفي.

ناقل حركة أتوماتيك مكون من 5 سرعات بنظام القيادة الدفع الأمامي.

نوع الوقود بنزين، تأتي بمحرك 6 أسطوانات سعة 3.0 لتر، وقوة المحرك تصل إلى 190 حصاناًعند 5,800 دورة بالدقيقة، والعزم الأقصى للدوران 216 نيوتن – متر.

تشتمل السيارة من الداخل على مكيف هوائي، مقاعد مبردة، كراسي مدفأة، زجاج كهربائي، مقاعد رياضية، مقاعد جلد، تحكم مقاعد كهرباء، ذاكرة مقاعد، تحكم مقود، مقود مدفاً.

مثبت سرعة، مساعد إصطفاف، مانع انزلاق.

أوامر صوتية، كاميرا خلفية، مشغل أسطوانات 3D، بلوتوث، مدخل AUX / USB.

رادار، أبل كار بلاي، نظام تعليق رياضي، أندرويد أوتو، نظام إنذار، سنترلوك، دفلوك، قفل الباب تلقائي.

نظام ملاحة/ خرائط، أكياس هوائية لكل من السائق والراكب الأمامي، تنبيه الاصطدام الامام.

يهتم العديد من المواطنين بشراء السيارات المستعملة التي تتمتع بمميزات عالية وإمكانيات رائعة مقارنةً باستعمالها النظيف وإمكانياتها العالية ولذلك نتعرف عليها بشكل مفصل.