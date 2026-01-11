شكرا لقرائتكم خبر تزامنًا مع الإجازة المدرسية.. حضور عائلي في مدرجات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية™️ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت مباريات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية™️، حضورًا جماهيريًا عائليًا، تزامنًا مع الإجازة المدرسية هذا الأسبوع، حيث شهدت المدرجات تواجد العائلات والأطفال في مشهد يجسد تحول البطولة القارية إلى وجهة ترفيهية ورياضية للأسَر، لدعم 16 منتخبًا آسيويًا مشاركًا.

وسجّلت الملاعب في مدينتي الرياض وجدة حضورًا للعائلات التي حرصت على اصطحاب أبنائها لمتابعة المباريات، في أجواء اتسمت بالحيوية والتفاعل، وأسهمت في خلق تجربة جماهيرية عائلية تجمع بين المتعة الرياضية والأنشطة المصاحبة.

وأقيمت اليوم الأحد مباريتان في مدينة الرياض، جمعت المنتخبين التايلندي والعراقي في ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ومباراة الصين وأستراليا في ملعب نادي الشباب، فيما تقام مباريتان غدًا الاثنين بمدينة جدة، تجمع الأولى المنتخب السعودي والفيتنامي في ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ومباراة الأردن وقيرغيزستان في الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية (رديف الجوهرة).

كما تشهد مدينتا الرياض وجدة إقامة مباريات يومي الثلاثاء والأربعاء ضمن دور المجموعات، على أن يشهد يوما الجمعة والسبت إقامة مباريات ربع النهائي في مدينة جدة، حيث يتوقع حضور جماهيري أوسع مع نهاية الأسبوع.

وأسهم توقيت هذه المباريات خلال فترة الإجازة المدرسية في رفع معدلات الحضور، حيث أتاح للعائلات والأطفال فرصة حضور المباريات في أوقات مناسبة، والاستمتاع بفعاليات متنوعة داخل محيط الملاعب، إلى جانب متابعة المنتخبات الآسيوية المشاركة.

وأكد عدد من الحضور أن تنظيم المدرجات وتوفير الخدمات المساندة، أسهما في تعزيز راحة العائلات، وتيسير حركة الدخول والخروج، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال، ما شجّع على الحضور المتكرر خلال أيام البطولة.