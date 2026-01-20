شكرا لقرائتكم خبر هيئة الإذاعة والتلفزيون تنظم ورشة عمل بعنوان «دور البيانات وذكاء الأعمال في صنع القرار» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة الإذاعة والتلفزيون، ممثلة في مكتب إدارة البيانات، ورشة عمل متخصصة بعنوان «دور البيانات وذكاء الأعمال في صنع القرار»، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ علي بن عبدالله الزيد، وبمشاركة عدد من القيادات ومنسوبي الهيئة من مختلف الإدارات.

وسلطت الورشة الضوء على أهمية توظيف البيانات وذكاء الأعمال في دعم عملية صنع القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة على استشراف المستقبل الإعلامي من خلال التحليل الذكي للمعلومات، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.

وهدفت الورشة إلى إبراز أهمية البيانات وذكاء الأعمال كأدوات استراتيجية داعمة لصناع القرار، من خلال استعراض أحدث الممارسات في تحليل البيانات، وسبل توظيفها في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل الإعلامي، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون لتعزيز الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار، ودعم مسيرة التطوير المؤسسي، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.