شكرا لقرائتكم خبر +70 مشاركا في فعالية هايكنج بصدر المزاودة ضمن شتاء الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك أكثر من 70 مشاركا ومشاركة، في فعالية رياضة الهايكنج التي أُقيمت في موقع صدر المزاودة بمركز المحمدية بمحافظة قلوة، بإشراف الاتحاد السعودي لرياضة التسلق والهايكنج، وذلك ضمن فعاليات مهرجان شتاء الباحة.

وجاءت الفعالية بحضور رئيس مركز المحمدية نايف بن سعيد الزهراني، وعدد من رؤساء المراكز، وممثلي الجهات الحكومية والأهلية، والقطاع الخاص بالمحافظة.

وانطلق المشاركون وسط أجواء شتوية معتدلة، على مسار بلغ طوله نحو 4 كلم، امتد بين مزارع البن في صدر المزاودة، حيث جُهِّز المسار بعدة نقاط صحية وإسعافية وتموينية، أسهمت في تعزيز سلامة المشاركين، وتهيئة بيئة مناسبة لممارسة رياضة الهايكنج.

وتأتي هذه الفعالية بهدف تعزيز ممارسة الرياضة في المجتمع، والتعريف بالمواقع السياحية التي تزخر بها منطقة الباحة، والترويج لها، إلى جانب رفع نسب التطوع والمشاركة المجتمعية.

وصاحب الفعالية إقامة معرضٍ للمنتجات الزراعية التي تشتهر بها محافظة قلوة، من أبرزها البن، إلى جانب عدد من الفواكه والحمضيات، في خطوة تسهم في إبراز المقومات الزراعية للمحافظة، ودعم المنتج المحلي.