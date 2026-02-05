تابع الان خبر مجلس الوزراء السعودي يثمّن تجاوب سوريا وقوات سوريا الديمقراطية مع جهود وقف إطلاق النار حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - ثمّن مجلس الوزراء السعودي برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تجاوب الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مع جهود المملكة والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا دعم المملكة للحوار، السلام، الاستقرار، الأمن، حقوق الإنسان، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التعاون الدولي، التنمية المستدامة، والبيئة.

واطلع المجلس خلال جلسته التي عقدت اليوم في الرياض على آخر التطورات الإقليمية والدولية، مجددًا مواقف المملكة الثابتة في تعزيز الأمن والاستقرار وحل الخلافات بالحوار، ومشدّدًا على أهمية البيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة والدول العربية والإسلامية بشأن إدانتهم لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة التي تقوض جهود تثبيت الهدنة، مؤكدًا السعي لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري أن المجلس أبدى تقديره للجهود المشتركة بين المملكة والولايات المتحدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار، لما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري، إلى جانب تعزيز مسار التنمية والسلام في المنطقة.

كما ناقش المجلس مخرجات الاجتماعات الدولية التي استضافتها المملكة، بما في ذلك الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الذي شهد انضمام أعضاء جدد ليرتفع عدد الدول المشاركة إلى 35، وتعهدات بزراعة أكثر من 22 مليار شجرة وإعادة تأهيل 92 مليون هكتار، ضمن جهود حماية البيئة، التنمية المستدامة، والمساهمة في معالجة التحديات الإقليمية.

وأشاد المجلس بنتائج المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي في الرياض، وما أسفر عنه من توقيع 27 اتفاقية متعددة المجالات لتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، توطين التقنية، تطوير الابتكار، ونقل المعرفة بما يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للقطاع الرقمي والمستقبل التقني.