الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:19 مساءً

يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية إصدار تأشيرة عمالة منزلية .. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توضح، حيث هناك إمكانية لكل مواطن سعودي أن يحصل على تأشيرة عمالة منزلية بشكل إلكتروني سريع عبر منصة ساند، لذلك سوف نعرض لكم من خلال جريدة لحظات نيوز بعض المعلومات عن إصدار تأشيرة عمالة منزلية.

كيفية إصدار تأشيرة عمالة منزلية

وضعت الحكومة في المملكة العربية السعودية طريقة بسيطة حتى يتمكن الشخص من الحصول على تأشيرة عمالة منزلية، وهذا يتم خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب أن يقوم المستخدم بالدخول إلى منصة مساند “من هنا“. عندها عليك أن تجاوب على بعض الأسئلة التي تتماثل مع الآتي: هل سبق وتم التسجيل لك في هيئة التأمينات الاجتماعية؟ ما الحالة الوظيفية؟ نوع إثبات الحالة المادية، هل قمت بسداد تكاليف التأشيرة بقيمة 2000 ريال سعودي؟ بعدها عليك الضغط على خانة التالي. وهنا عليك كتابة كل البيانات الخاصة بالتأشيرة المنزلية، والتي تتضمن المهنة، محل الإقامة الجنسية، البريد الالكتروني، رقم الهاتف. ثم عليك الضغط على التالي، وهنا سوف تكتب كل البيانات الخاصة بالقدرة المادية مثل الحساب المصرفي وتعريف الراتب الشهري. انقر على خانة إرسال. بعدها سوف يتم إرفاق الطلب.

شروط إصدار تأشيرة عاملة منزلية

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المتقدم حتى يتمكن من الحصول على تأشيرة عمالة منزلية، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

يجب أن يتوافر عند الشخص المتقدم حساب على نظام أبشر الإلكتروني.

من الضروري أن يتم سداد كل الرسوم المستحقة.

يجب أن يتم التحقق من استقدام العمالة الوافدة.

توفير ورقة يتم فيها إثبات قيمة الراتب الشهري.

لا يجب أن تقل قيمة الراتب الشهري للمتقدم عن 500 ريال سعودي.

يجب أن يتم تقديم كشف حساب للمواطن مكتوب فيه الخاصة بالمبلغ المتوفر في الحساب، والذي لابد ألا تقل عن 35 ألف ريال سعودي في اخر 6 شهور.

سداد رسوم التأشيرة عبر خدمة سداد

حتى تتمكن من سداد رسوم التأشيرة عبر خدمة سداد، عليك أن تتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي لبنك سداد “من هنا“. اختر الدفوعات. قم بالضغط على المدفوعات الحكومية سداد. حدد نوع الخدمة وهو الاستقدام. حدد نوع الطلب وهو تأشيرة عمالة. حدد نوع العملية وهي دفع. قم بكتابة رقم هوية صاحب العمل. قم بتحديد عدد التأشيرات المرادة. الخطوة الأخيرة هي دفع الرسوم التي تصل إلى 200 ريال سعودي.

من خلال تطرقنا للحديث عن كيفية إصدار تأشيرة عمالة منزلية .. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توضح، تعرفنا على الكثير من المعلومات المميزة حول تأشيرة العمالة المنزلية، كما تبين لنا أن المملكة العربية السعودية حريصة على توفير كافة الخدمات الإلكترونية لكل عملائها، وهذا ما يجعلها أكثر الدول العربية تقدم وازدهار.