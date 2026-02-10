الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:09 مساءً - بالشروط الجديدة.. بطاقة الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1447!!

إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُقدم بطاقة جديدة للمتقدمين الجُدد في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وأعلنت الوزارة عن البدء في تطبيقها وفقًا لعدد من الشروط وفئاتٍ مُستحقة مُحددة.

فبطاقة التضامن الاجتماعي تعتبر من ضمن الأنظمة الاجتماعية المهمة التي تستعمل في مساعدة محدودي الدخل، وهذا عبر تقديم الدعم المالي الشامل لسد الاحتياجات الأساسية للفئات المستحقة.

لا بد من أن يكون صاحب الطلب حامل الجنسية السعودية والنشأة، وعدم الإقامة في مراكز الإيواء، وألا يتخطى دخل المواطن السعودي الحد المانع لاستحقاق الضمان.

عدم امتلاك المُتقدم بطاقة ضريبية أو سجل تجاري، وينبغي على المرأة السعودية المطلقة السكن في منزل منفصل عن العائلة، وضرورة امتلاك حساب جاري في بنك من البنوك السعودية من أجل صرف الضمان.

الفئات المستحقة بطاقة الضمان الاجتماعي الجديد المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية الفئات التي يكون من حقها الاستفادة من بطاقة الضمان الاجتماعي المطور، وهي توفر لهم الدعم.

تحدد الوزارة بعض الفئات المستحقة من أجل ضمان وصول الدعم لجميع من يستحقه بالفعل، ومن تلك الفئات الآتي: (كبار السن أصحاب الـ 60 عامًا فيما فوق – السيدات السعودية سواء الأرملة أو المطلقة بشريطة الإقامة بالمملكة – الأفراد غير القادرين على العمل نتيجة الإصابة أو الأمراض المزمنة).

كذلك أصحاب الإعاقات الجسدية بأنواعها المتنوعة، والشباب العاطلين عن العمل يستطيعون الاستفادة من بطاقة الضمان.