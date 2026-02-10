الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيفية طلب تأشيرة استقدام عاملة منزلية إلكترونية عبر مساند والشروط المحددة

كيفية طلب تأشيرة استقدام عاملة منزلية إلكترونية عبر مساند والشروط المحددة

تسمح بوابة مساند بطلب تأشيرة عاملة منزلية عبر الإنترنت، حيث تعد البوابة الرسمية لاستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة العربية السعودية، تقوم البوابة بإصدار جميع أنواع التأشيرات المتعلقة بالعمالة وتحقق من الأوراق المطلوبة، وتكون طرفًا للعقد بين الشخص المستورد والعمال، يتم ذلك لضمان حقوق العمال وأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام وتجنب حدوث أي مشكلات، كما تحدد مساند فئات معينة وبلدان محددة لإصدار التأشيرات لهم، للمزيد من المعلومات تابعونا على موقعنا “لحظات نيوز“.

شروط إستخراج تأشيرة استقدام عاملة منزلية

هناك بعض الشروط الواجب إتباعها لكي يتم استخراج تأشيرة استقدام، والتي سوف نذكرها لكم فيما يأتي:

يجب أن يكون لدى الفرد حساب شخصي نشط على بوابة موقع أبشر الإلكتروني.

يتوجب عليك أن تسدد جميع الرسوم المحددة لإصدار التأشيرة، وهي بقيمة ألف ريال سعودي.

يجب تقديم وثيقة توضح الراتب الشهري، على أن يكون مبلغه لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

كيفية طلب تأشيرة استقدام عاملة منزلية

لمعرفة كيفية طلب تأشيرو يجب إتباع الخطوات التالية:

عليك الدخول عبر “ موقع مساند ” تسجيل الدخول.

” تسجيل الدخول. ثم سجل الدخول برقم الهوية وكلمة السر.

اختر خدمة طلب تأشيرة إلكترونية جديدة.

يجب أن يتم سداد جميع الرسوم المستحقة وعدم وجود أي مخالفات مرورية.

الرجاء تزويدنا بالمعلومات المهمة.

بعد ذلك يُرجى رفع المستندات المطلوبة للحصول على تلك التأشيرة.

يجب تزويدنا بنسخة مختومة من مستند الراتب الشهري، وكذلك كشف حساب بنكي.

يجب إتمام بقية البيانات ويتطلب الموافقة على الشروط والأحكام حتى إكمال تسجيل الطلب.

طريقة سداد رسوم العمالة المنزلية من مساند

هناك طريقة معينة لسداد رسوم العمالة المنزلية بشكل سهل وبسيط، سوف نذكرها لكم بالنقاط الآتية:

اختر أيقونة المدفوعات.

ثم انتقل إلى خدمة الدفع الحكومي “سداد”.

حدد نوع الخدمة الإستقدام.

ثم اضغط على نوع الطلب تأشيرة عامل.

يليها النقر على نوع العملية (دفع).

كتابة رقم الهوية لصاحب العمل.

ثم تحديد عدد التأشيرات المطلوبة.

يتطلب دفع رسوم التأشيرة قبل رفع الطلب، وتبلغ قيمة هذه الرسوم 2000 ريال سعودي للتأشيرة الفردية.

مدة إصدار التأشيرة

عادةً يتم إصدار التأشيرة في غضون 24 ساعة، ويجب عليك الانتظار ثلاثة أيام بعد ذلك لتنشيط التأشيرة عبر وزارة الخارجية، خلال هذه الفترة، حيث يمكنك البحث في موقع مساند عن مكاتب الاستقدام المناسبة واختيار المكتب الذي ترغب فيه ثم تعقيد العقد معه.