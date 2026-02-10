الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:09 مساءً - طرق التبرع لمنصة إحسان الخيرية 1447 | خطوات التسجيل

العمل الخيري من أكثر الأنشطة التي لها تأثير كبير على المجتمع، فتُعد منصة إحسان من أكبر المنصات الرائدة في العمل الخيري بالسعودية، والكثير من الناس يتساءلون عن طريقة التبرع لهذه المنصة، وأيضًا طريقة التسجيل فيها وهذا ما سنقوم بشرحه في هذا المقال.

كيفية التسجيل في منصة إحسان الخيرية

منصة إحسان من أكثر المنصات الخيرية بالمملكة التي لديها العديد من الأهداف السامية التي تميزها عن غيرها، وهذا ما يجعل الكثير من الناس يبحثون عن طريقة التسجيل فيها لكي يكونوا على تواصل دائم معها لكي يقوموا باستثمار أوقات فراغهم، وفيما يلي كيفية التسجيل في منصة إحسان:

يحب على الفرد أن يقوم بالتواصل مع تلك الجمعية الخيرية عن طريق الموقع الخاص بها، وهذا يحدث عبر هذا الرابط من هنا ، والذي من خلاله يتم تسجيل البيانات الخاصة بالفرد.

عبر تسجيل البيانات في الخطوة السابقة يتم التواصل مع البريد الإلكتروني، وهذا لكي يتم تأكيده في منصة إحسانا الخيرية، ومن ثم يتم إنشاء الحساب الخاص بك.

بعد ذلك تستطيع التعامل على تلك المنصة لمعرفة أخبار إحسان الخيرية وأيضًا المشاركة في نشاطاتها.

طرق التبرع لمنصة إحسان الخيرية

لكي يستطيع الفرد أن يتواصل مع منصة إحسان السعودية يجب عليه أن يسجل بها، ومن بعد التسجيل هناك بعض الطرق التي تخص التبرع لهذه المنصة، فمن ضمن تلك الطرق:

يجب الدخول عبر الحساب الخاص بك على تلك المنصة والتسجيل بها، ومن ثم يمكنك الضغط على ملف عرض المشاريع.

ملف عرض المشاريع يجمع بين العديد من المشاريع المختلفة التي توفرها المنصة، فيتم اختيار المشروع المُراد والمناسب للمتبرع وبعدها يتم الضغط على زر التبرع.

من بعد اختيار المشروع المُراد التبرع به يقوم الشخص بتسجيل بيانات البطاقة البنكية، أو البطاقة الخاصة بالدفع عبر الإنترنت وهذا لكي يتم دفع قيمة التبرع من خلالها.

من الضروري أن يكون للفرد مشاركات خيرية ومساهمات مع المنصات التي تكون مسئولة عن ذلك، ومن ضمن تلك المنصات هي منصة إحسان السعودية، فقد قمنا من خلال هذا المقال بتوضيح كيفية التسجيل وطرق التبرع بهذه المنصة.