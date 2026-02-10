الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةالمرور توضح .. ما هي تكلفة نقل ملكية السيارة مع التأمين في السعودية

المرور توضح .. ما هي تكلفة نقل ملكية السيارة مع التأمين في السعودية

يرغب العديد من أصحاب السيارات التي يودون نقل ملكية السيارة، وذلك من صاحب السيارة إلي المشتري، لذا المرور توضح .. ما هي تكلفة نقل ملكية السيارة مع التأمين في السعودية، ويتساءل العديد من المواطنين عن رسوم تكلفة نقل ملكية السيارة، لذلك يمكنك من خلال جريدة لحظات نيوز معرفة ما هي رسوم نقل ملكية مع التأمين.

ما هي تكلفة نقل ملكية السيارة مع التأمين في السعودية

تقوم هيئة المرور في المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين، ومن أهم هذه الخدمات هي خدمة نقل ملكية السيارة مهما كانت نوعها، لذا قامت بتوضيح الرسوم الخاصة بكل نوع سيارة لنقل الملكية من شخص إلى شخص أخر، وهذه الرسوم تتمثل في الآتي:

النقل الخاص: قامت هيئة المرور بتوضيح إن رسوم ملكي النقل الخاص هو 150 ريال سعودي.

المركبات الخاصة: تعد رسوم نقل ملكية المركبات الخاصة هي 150 ريال سعودي.

سيارة عامة: 300 ريال سعودي هي رسوم نقل الملكية للحافلات العامة.

سيارة الأشغال العامة: تعد رسوم نقل الملكية لنقل سيارات الأشغال العام هي 150 ريال سعودي.

سيارة الأجرة: رسوم الخاصة بنقل الملكية سيارة الأجرة من شخص إلى شخص أخر هي 300 ريال سعودي.

سيارات النقل العام: تعد رسوم نقل الملكية لسيارات النقل العام هي 300 ريال سعودي.

الدراجات الآلية: رسوم نقل الملكية للدراجات النارية هي 150 ريال سعودي.

الحافلة الصغيرة:150 ريال سعودي هي رسوم نقل الملكية للسيارات الصغيرة.

خطوات نقل ملكية سيارة في السعودية

يوجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها لكي يتمكن صاحب سيارة بأي من نقل الملكية لشخص آخر، وسوف نتعرف على هذه الخطوات في التالي:

ادخل إلى الموقع الرسمي الإلكتروني في أبشر ” من هنا“.

اضغط على أبشر للأفراد.

انقر على خانة خدمات السيارات.

حدد اختيار مبيعات السيارة من القائمة.

اضغط على عرض السيارة لخدمة البيع.

حدد السيارة المطلوبة في نقل ملكيتها.

اكتب مبلغ السيارة والرخصة، وأذكر سنة الصنع.

اكتب رقم الهوية الخاصة بالمشتري.

حدد نوع التقويم وتاريخ الميلاد.

قم باختيار البنك الخاص بالبائع.

اكتب رقم الحساب المصرفي.

ادخل العنوان، واضغط على متابعة.

لابد من المشتري فتح الموقع الإلكتروني الخاص في منصة أبشر.

اذهب لقسم المبيعات الخاص بالسيارات.

انقر على كلمة خدمة مبيعات السيارات.

ادخل العنوان وكافة المعلومات المطلوب إدخالها.

ثم يرجع البائع بعد إتمام المشتري من كتابة الإجراءات.

اضغط على مبيعات السيارة بعد قبول المشتري.

انقر على إنهاء البيع ونقل الملكية.

حدد السيارة التي تريد نقل ملكيتها.

وافق على الشروط والأحكام.

انقر على ايقونة إرسال الطلب.

شروط نقل ملكية السيارة في السعودية

تضع الإدارة العامة للمرور في المملكة مجموعة من الشروط القانونية التي يجب توافرها لنقل ملكية سيارة إلى شخص آخر، وتتضمن هذه الشروط:

سدادرسوم نقل الملكية والتأمين الجديد المطلوب.

توفرهوية صاحب السيارة وهوية المشتري.

تقديمطلب نقل الملكية وملئه بالمعلومات الصحيحة.

تسجيلالسيارة في الجهة المختصة واستخراج رخصة جديدة باسم المشتري.

إحضارالوثائق الأصلية للسيارة مثل رخصة القيادة ووثيقة التأمين وفاتورة الشراء.

إجراءالفحص الفني للسيارة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير المطلوبة للتسجيل.

الأوراق المطلوبة في نقل ملكية السيارة في السعودية

يوجد بعض الوثائق المطلوبة لنقل ملكية المركبة في السعودية، تشمل هذه الوثائق التالي:

ورقة التأمينالسارية لمدة عام كامل.

صكالملكية الأصلي للسيارة.

رخصةالقيادة صالحة المفعول.

بطاقةالهوية الوطنية أو إقامة صالحة المفعول.

استمارةنقل الملكية وكتابتها بشكل صحيح.

يوجد العديد من الخدمات التي تقدمها منصة أبشر التي تقوم بتقديمها إلى العديد من أصحاب السيارات، ومن هذه الخدمات هي خدمة نقل ملكية السيارة، لذلك قمنا بالتعرف على ما هي تكلفة نقل الملكية، وبعض المعلومات عن نقل ملكية السيارة.