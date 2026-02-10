الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:09 مساءً - كم يستغرق وقت تحويل الصك الى الكتروني 1447 وما هي شروطه؟ هذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، حيث تعتبر هذه هي الطريقة التي يمكن من خلالها تحديث بيانات الصك القديم، والتي تتم من خلال بوابة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية.

كم يستغرق وقت تحويل الصك الى الكتروني 1447

في حال كنت ترغب في التعرف على كم يستغرق وقت تحويل الصك الى الكتروني، فيرجى العلم بأن هذا الأمر يستغرق نحو ساعة واحدة فقط، بالإضافة إلى أن خدمة تحديث الصك لا تكلف أي مبلغ مالي حيث إنها خدمة مجانية تتم من خلال بوابة ناجز من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.

ما هي شروط تحويل الصك إلى إلكتروني

في إطار التعرف على كم يستغرق وقت تحويل الصك الى الكتروني، نتعرف من خلال ما يلي على كافة شروط تحويل الصك إلى إلكتروني وبشكل مفصل:

يجب أن تكون معلومات العقار كلها حقيقية ومشابهة كذلك للمعلومات الموجودة في الصك.

يشترط أن يكون الصك صادر من قبل وزارة العدل ومسجل كذلك باسم صاحب الصك.

لا بد من إثبات ملكية الصك في حال كان الصك لا يشتمل على رقم هوية صاحبه.

يشترط أن يكون الصك ساري الصلاحية.

يجب أن يكون الصك غير مسجل بشكل مسبق.

يجب أن تكون معلومات الصك التي تم إدخالها متوافقة تمامًا مع المعلومات التي تم إرفاقها في الأوراق والمستندات المطلوبة.

متطلبات خدمة تحديث الصكوك

نتعرف من خلال ما يلي على كافة متطلبات خدمة تحديث الصكوك بشكل مفصل:

لا بد من توفير نسخة الأصلية من الصك.

يجب أن يتم رفع صورة أمامية وخلفية للصك المطلوب تحديث البيانات الخاصة به.

لا بد من رفع صور الملفات الموثقة في حال توفرها.

تعتبر خدمة تحديث الصكوك واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية من خلال بوابة ناجز للخدمات الإلكترونية العدلية.