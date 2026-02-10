الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةالسجن والغرامة.. النيابة العامة تكشف عن عقوبة التعدي على المرافق العامة في السعودية

السجن والغرامة.. النيابة العامة تكشف عن عقوبة التعدي على المرافق العامة في السعودية

النيابة العامة

أعلنت هيئة المرافق العامة السعودية بتوقيع غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي والسجن لمدة عامين كحد أدنى على أي شخص يتسبب في أي تلف للمرافق والمنشآت العامة، موضحة أن تلك المرافق العامة تشمل المياه والمجاري وممرات تصريف مياه الأمطار والسيول، وكذلك تشمل الطرق العامة وقطع السكك الحديدية وغيرها من المرافق التي تعتبر ملكية عامة لكل المواطنين بالمملكة العربية السعودية ولذلك يجب عليهم الاهتمام بنظافتها والحفاظ عليها من أي تلف، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح تفاصل تلك الغرامة.

أنواع المرافق العامة بالمملكة

يعتبر الحفاظ على المرافق والمنشآت العامة بالمملكة مسئولية جماعية تقع على عاتق كل المواطنين، وتنقسم المرافق العامة للعديد من الأنواع مثل المرافق الثقافية والمرافق التعليمية، والمرافق البلدية والمرافق الخدمية، وغيرها من المرافق الأخرى:

المرافق الثقافية تشمل المتاحف والمكاتب العامة وكذلك الأماكن الأثرية الموجودة داخل المملكة.

بينما تشمل المرافق التعليمية بالسعودية المدارس والجامعات العامة.

أما المرافق الخدمية فتشمل المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة بالمملكة.

والمرافق البلدية تشمل الشوارع والميادين.

ما هي عقوبة التعدي على المرافق العامة

تقوم وزارة الداخلية السعودية بالإشراف العام على كافة المرافق والممتلكات العامة بهدف الحفاظ عليها، وتعتبر سيارات الغير أيضا من الممتلكات التي يجب على المواطنين الحفاظ عليها لتجنب التعرض للمائلة القانونية:

قامت هيئة الحماية الوطنية بفرض غرامة مالية وعقوبة بالحبس على كل من يحدث تلف في سيارة شخص آخر.

وقد أوضحت الهيئة أن قيمة الغرامة تعتمد على حجم التلف والأضرار التي حدثت بالسيارة، وكذلك تعتمد على رغبة صاحب السيارة.

حيث يمكن أن يتم فرض غرامة مالية قدرها 5000 ريال سعودي على الشخص الذي تسبب في التلف.

كما يمكن أن تصل الغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف ريال سعودي إذا كانت الأضرار التي حدثت بها كبيرة.

ويمكن أن أيضا أن يتم فرض عقوبة بالسجن لمدة عامين على من يتسبب في إتلاف سيارة الغير.

والجدير بالذكر أن أهمية تلك المرافق والمنشآت العامة ترجع إلى تعريف الشعب السعودي والشعوب الأخرى التي تزور المملكة على الحضارات الثقافية وغيرها من الحضارات الأخرى التي أقامتها المملكة العربية السعودية.