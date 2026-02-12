الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 02:15 مساءً - اغتنموا الفرصة.. السعودية تسمح بتحويل الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة وهذه هي الشروط المطلوبة

من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من المقيمين داخل حدود المملكة، هي خطوات تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة، وقامت وزارة الخارجية بالإعلان عن تلك الخدمة الجديدة.

ومن الخطوات الهامة التي يجب اتباعها لتحويل التأشيرة جاءت كما يلي في السطور التالية:

فتح الموقع الرسمي بوزارة الخارجية السعودية.

ملء جميع البيانات الخاصة بالشخص المقيم.

اضغط على خيار تعديل الطلب، ثم قم بملء جميع الحقول الفارغة.

إرفاق صورة شخصية، ومن ثم النقر على متابعة الطلب.

ومن المعروف أن أي إجراء حكومي يحتاج إلى عدة وثائق ومستندات، ومن الوثائق المطلوبة لتحويل تأشيرة الزيارة لإقامة دائمة ما يلي:

إحضار صورة من تأشيرة الزيارة.

في حال الحصول على شهادة تعليم، قم بإحضارها.

إحضار السجل التجاري لجهة العمل التابع لها الشخص.

إحضار طلب مقدم إلى وزير الداخلية.

تم وضع بعض الشروط التي يجب الموافقة عليها لكي يتم التحويل بنجاح، ومن تلك الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم أكبر من 18 عام.

تمتع المتقدم بحالة صحية جيدة.