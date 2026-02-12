الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 03:03 مساءً - كيف اعرف انه تم نقل كفالتي عن طريق النت؟ وما خطوات الاستعلام عن نقل الكفالة؟ فتوفر الحكومة السعودية للأفراد الوافدين من أجل العلم بالدولة العديد من الخدمات الإلكترونية لكافة القطاعات وتعتبر خدمة الاستعلام عن نقل كفالة العامل من كفيل إلى آخر إحدى الخدمات المهمة المتوفرة عبر المنصات الإلكترونية ونتعرف على طريقة الاستعلام عنها من خلال موقع لحظات نيوز.

كيف اعرف انه تم نقل كفالتي عن طريق النت

يبحث الكثير من الأشخاص الوافدين إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل عن كيفية الاستعلام عن نقل الكفالة الخاصة بالفرد والتي تعد إحدى الخدمات الإلكترونية عبر المنصات الإلكترونية ويمكن التعرف على الخدمة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” من هنا“. النقر على أيقونة خدمات الوزارة من أعلى الشاشة. تسجيل الدخول على الموقع من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. النقر على خدمات قطاع العمل. اختيار خدمة نقل كفالة عامل من الخدمات المعروضة على الشاشة. كتابة كافة البيانات المطلوبة والتي تشمل (رقم المنشأة – رقم الإقامة). النقر على أيقونة بحث. في حالة إذا تم نقل كفالة العامل تظهر على الشاشة كافة البيانات الخاصة بالكفيل الجديد له.

شروط نقل كفالة عامل بدون موافقة الكفيل

بعد التعرف على كيف اعرف انه تم نقل كفالتي عن طريق النت يمكن التعرف على الشروط المختلفة التي تحددها الدولة من أجل الموافقة على نقل كفالة عامل وافد من الكفيل بدون موافقته وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يشترط أن يكون العامل يعمل في النطاق الأحمر أو الأصفر لصاحب العمل.

في حالة كانت صلاحية إقامة العامل منتهية.

عدم سداد أجر العامل لمدة تزيد عن 3 أشهر يعد أحد الأسباب التي يمكن خلالها نقل كفالة العامل بدون موافقة الكفيل.

عدم تجديد رخصة العامل بواسطة الكفيل.

عدم تجديد تأشيرة الإقامة للعامل خلال مدة شهر.

في حالة ثبوت كيدية بلاغ تغيب ضد العامل.

خطوات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

خلال عرض كافة الخطوات من أجل الاستعلام عن نقل الكفالة يمكن التعرف على خطوات نقل كفالة العامل بدون موافقة الكفيل والتي تتمثل فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والموارد البشرية ” من هنا“. النقر على أيقونة خدمات الوزارة من أعلى الشاشة. تحديد المنشأة. النقر على خدمة نقل عامل وافد. إدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالعامل. النقر على بحث. الموافقة على كافة الشروط. الضغط على زر إرسال.

توفر وزارة العمل والموارد البشرية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين والوافدين إلى الدولة بغرض العمل وتعتبر أهم هذه الخدمات هي كفالة العامل ونقلها.

أسئلة شائعة

كم تحتاج مدة اشعار نقل الكفالة؟

في حال الموافقة أو الرفض على طلب نقل الكفالة يتم استلام الأسعار في خلال مدة 10 أيام من تقديم الطلب.

لماذا يتم رفض نقل الكفالة؟

يمكن أن يتم رفض طلب نقل الكفالة في حالة عدم تسجيل المكفول في سجلات الوزارة.