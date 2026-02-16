الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 02:15 صباحاً - معقب بلاغ هروب إقامة منتهية 1447 معقب الغاء بلاغ الهروب

في سبيل التعرف على معقب بلاغ هروب إقامة منتهية، لا بد لنا أن نعلم بأن التهرب من العمل في المملكة العربية السعودية من ضمن أسباب الابعاد أو الترحيل، وهذا لأن الالتزام بالعقود هو ما يجعل المقيم يحصل على حقوقه في المملكة، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نتعرف على إلغاء هروب بدون خطاب حراج.

يحق لصاحب العمل أن يلغي بلاغ الهروب الذي قدمه في حق العامل الذي تهرب من العمل في حالة عودة العامل بشرط ألا يكون قد مر على تقديم البلاغ 15 يوم، لأنه بعد مرور تلك المدة لن يتمكن الكفيل من إلغاء البلاغ وسوف يتم القبض على العامل، وهذه خطوات إلغاء بلاغ هروب إقامة منتهية كالتالي:

ادخل إلى منصة أبشر الإلكترونية ثم اضغط على أبشر أفراد “من هنا“. سجل دخولك من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرسل عبر الجوال. ادخل إلى قائمة خدمات من خدماتي واضغط على خانة الجوازات. اختر الخدمة المتعلقة بالتبليغ عن العمالة الهاربة. اختر البلاغ الذي تريد أن تلغيه، واضغط على التفاصيل. اضغط على إلغاء البلاغ، قم ادخل أسباب إلغاء البلاغ، واضغط على إرسال.

شروط تقديم بلاغ تهرب من العمل

وضعت وزارة الداخلية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في العامل لكي يتمكن الكفيل من تقديم بلاغ تهرب من العمل ضده، ومن تلك الشروط التالي:

يجب أن يكون العامل مسجل في المنشأة التي هرب منها بشكل رسمي.

أن يكون العامل في حالة التوظيف وقت الهروب وليس مستقيلًا أو مطرودًا.

عدم وجود أي نزاع قضائي بين الكفيل والعامل أو ضد المنشأة التي يعمل بها العامل.

يجب أن تكون الإقامة ورخصة العمل للعامل سارية المفعول.

بعد معرفة معقب الغاء بلاغ الهروب، من المهم أن نعلم بأن العمل في المملكة العربية السعودية هو هدف وحلم الكثير من الشباب في الوطن العربي وعليه فيجب عليهم أن يكونوا على قدر الثقة.