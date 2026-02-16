اعرف الان طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر 1447 والخطوات والشروط المطلوبة والأوراق

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 09:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةاعرف الان طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر 1447 والخطوات والشروط المطلوبة والأوراق

خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر 1447 والخطوات المطلوبة والأوراق نتعرف عليها بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، حيث تقدم منصة أبشر الإلكترونية الكثير من الخدمات إلى المواطنين والمقيمين بشكل إلكتروني من دون حاجة إلى الذهاب للمؤسسات الحكومية وفقًا لرؤية المملكة لعام 2030 ميلاديًا.

خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر 1447 والخطوات المطلوبة

نتعرف من خلال ما يلي على كافة خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر 1447 والخطوات المطلوبة بشكل مفصل:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر “من هنا“. ثم قم بتسجيل الدخول من خلال أبشر أفراد في الواجهة الرئيسية. قم بالذهاب إلى الخدمات الإلكترونية. اختر الأحوال المدنية. حدد مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية. ثم قم حينها بقراءة كافة التعليمات ثم اضغط على أيقونة “طلب جديد”. حدد المنطقة الخاصة بصاحب الطلب. قم بتعيين خدمات السجل المدني. اضغط بعدها على خيار الخدمة الفرعية. ثم اختر خدمة تعديل المؤهل الدراسي. أكتب وصف الخدمة وقم بإرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة. اضغط حينها على أيقونة “تقديم الطلب”.

الأوراق المطلوبة لتعديل المؤهل الدراسي في السعودية

بعد الاطلاع على خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر 1447 والخطوات المطلوبة، نتعرف من خلال ما يلي على الأوراق المطلوبة لتعديل المؤهل الدراسي في السعودية بشكل مفصل:

لا بد من توفير الأوراق والمستندات الرسمية والمعتمدة التي تتعلق بالمؤهل الدراسي الجديد.

يجب أن يتم إنشاء حساب خاص من خلال منصة أبشر الإلكترونية من أجل الاستفادة من الخدمة.

يجب أن يتم التأكد من كتابة جميع البيانات بالشكل الصحيح.

أهمية خدمة تعديل المؤهل الدراسي

نتعرف من خلال ما يلي على أهمية خدمة تعديل المؤهل الدراسي:

مشاركة جميع المعلومات الجديدة مع الجهات الحكومية المختصة.

الحفاظ على المعلومات وتوثيقها من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

القدرة على تعديل البيانات الموجودة سابقاً.

المساعدة في التقدم إلى العديد من الوظائف المختلفة.

تعتبر منصة أبشر الإلكترونية واحدة من أهم المنصات الحكومية التي أطلقتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية من أجل تسهيل المعاملات الإلكترونية على المواطنين والمقيمين داخل المملكة.