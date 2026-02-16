الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 09:03 صباحاً - طريقة تحويل الصك الى الكتروني 1447

طريقة تحويل الصك الى الكتروني تعتبر من أهم الطرق التي تعمل وزارة العدل السعودية على توفيرها للمواطنين في المملكة، تلك الطريقة التي تعتبر مناسبة للحفاظ على حقوق المالكين للعقارات، حيث لا تتعرض الصكوك للتلف، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على كيفية تحويل الصك إلى إلكتروني.

تتم عملية تحويل الصك إلى إلكتروني، من خلال العمل على إتمام الخطوات التالية بشكل صحيح:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية بشكل مباشر “من هنا“. النقر على دليل الخدمات الإلكترونية. الدخول إلى قائمة كتابات العدل. الضغط على خدمة تحديث الصكوك. إتمام عملية تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال كتابة البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح. الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالعملية، وذلك بعد التمكن من قراءتها بشكل جيد. الضغط على تقديم طلب جديد. كتابة البيانات المطلوبة للخدمة بشكل صحيح. رفع الصك القديم. النقر على إرسال الطلب، مع العمل على متابعة حالة الطلب بين الحين والآخر.

شروط تحويل الصك الورقي إلى إلكتروني

لا تتم عملية تحويل الصكوك إلى إلكترونية بشكل عشوائي، ولكنها تتم من خلال بعض الشروط، يمكن التعرف عليها عبر النقاط التالية:

أن يكون الصك العقاري ساري المفعول.

يتم تقديم الطلب من خلال المالك أو من ينوب عنه.

أن يكون الصك مملوك لصاحب العقار أو من ينوب عنه.

ألا يكون قد سبق للمالك تسجيل الصك مسبقًا.

صدور الصك المراد تسجيله من خلال كاتبة العدل.

الأوراق المطلوبة لإتمام تحويل الصك إلى إلكتروني

يمكن تحويل الصك إلى إلكتروني من خلال تقديم المستندات التالية:

أصل الصكوك الورقية.

صورة للصك المراد تحويله من الخلف.

المستندات الداعمة للصك إن وجدت.

تقديم وثيقة إثبات ملكية صاحب العقار.

مميزات عملية تحويل الصك إلى إلكتروني

في عملية تحويل الصك إلى إلكتروني العديد من المميزات، يمكننا التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

يعتبر وسيلة تضمن عدم ازدواجية الصكوك للمالك.

يمكن التصرف في العقار كما تحب بعد إفراغ الصك.

جمع الصكوك في شبكة موحدة.

الحماية من التزوير.

تسهيل الخدمات الخاصة بالصكوك من خلال الشبكات الآلية.

تعتبر عملية تحويل الصك من ورقي إلى إلكتروني، تعتبر من أهم العمليات التي يتم من خلالها العمل على حفظ حقوق المواطنين، وتعتبر تلك الخطوة دور فعال في الحفاظ على حقوق المواطنين، ومن الخطوات الهامة لتحقيق التطوير في المملكة.