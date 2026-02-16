الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 09:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةبنك التنمية الاجتماعية يقدم تسهيلات تمويلية عبر قرض آهل تعرف علي الشروط

بنك التنمية الاجتماعية يقدم تسهيلات تمويلية عبر قرض آهل تعرف علي الشروط

على الراغبين في الحصول على قرض آهل أن يقوموا بالاطلاع على كافة الشروط والأحكام ويتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية لبوابه آهل لذلك فلابد من متابعة المقال التالي جيداً لمعرفة كيفية التقديم.

شروط الحصول على قرض آهل

على الراغبين في التقديم على قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية أن يقوموا باتباع الشروط اللازمة المعلن عنها علما بأن الحد الأدنى للقرض هو 18 ألف ريال سعودي والحد الأقصى هو 60 ألف ريال سعودي وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح الشروط حيث تمثلت فيما يلي:

أن يكون المتقدم ذو جنسيه سعودية.

المتقدم يحب ألا يكون مقترض من بنوك أخرى أو يكون عليه ديون.

تقديم جميع الضمانات التي يطلبها البنك منه.

التعهد بأن يتم سداد القرض في الموعد المحدد.

دخل المتقدم للقرض لا يزيد عن 10 آلاف ريال سعودي شهريا.

يمكن للعاملين بالقطاع الخاص أو الحكومي أن يقوموا بالتقديم على القرض سواء كانوا نساء أو رجال.

الموظفين المتقاعدين وربات المنزل والطلاب يمكنهم القيام بتقديم كفالة من خلال تقديم نموذج 105 ويتم استخراج ذلك النموذج من بنك التنمية الاجتماعية.

هناك تسهيلات عند التقديم لكل من الأرامل، والمطلقات، والأفراد المتقاعد.

كيفية التقديم للحصول على قرض آهل

لكي يتم التقديم على قرض من بنك آهل فلابد من اتباع بعض الخطوات تتمثل في الآتي:

التوجه للموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية عن طريق الضغط هنا.

القيام بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على زر تمويل آهل.

أدخل جميع البيانات المطلوبة منك.

إرسال جميع الأوراق والمستندات في الخانة المحددة لها.

بنك التنمية الاجتماعية يقدم تسهيلات تمويلية عبر قرض آهل

يعد قرض آهل أحد القروض التي يتم تقديمها من قبل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل المساهمة في دعم الأسر السعودية بعد أن تعرضت لبعض الأزمات والتي قد نتج عنها تعطيل مشروعات وأعمال كثيره.