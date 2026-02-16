الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 09:03 صباحاً - قبيلة البارقي وش ترجع بالطبع شيء يشغل الكثير من الناس والمواطنين في الوطن العربي، ومن المهم أن تعرف الشعوب العربية عن ثقافاتها وقبائلها، وشبه الجزيرة العربية هي أحد أكثر الأماكن التي كانت تضم القبائل، ومن أقدم وأشهر هذه القبائل هي قبيلة البارقي، وعبر موقع لحظات نيوز سنحاول عرض أصول قبيلة البارقي بشكل كامل.

قبيلة بارق التي ساهمت بشكل كبير على مستوى المملكة العربية السعودية الاقتصادي والاجتماعي هي أحد القبائل التي تنتمي إلى قبائل أزد التي اتخذت من شبه الجزيرة العربية مسكن لها، وتنتمي هذه القبائل إلى أزد من كهلان من سبأ، وقد دخلت هذه القرية إلى الإسلام في منتصف القرن السابع الميلادي تقريبًا.

وكان لها دور هام وكبير ومؤثر في الفتوحات الإسلامية، ولم يكتفي سكان هذه القبائل بأماكنهم الأصلية بل استوطنوا العديد من البلاد والمناطق التي تم فتحها في العهود الإسلامية، وتتفرع هذه القبيلة إلى العديد من الفروع والبطون وبعض القبائل الصغيرة داخل المملكة العربية السعودية.

نسب قبيلة البارقي

بالطبع يريد العديد معرفة السبب وراء هذه القبيلة ونسبها، وفي طبيعة الحال أن النسب يختلف من قبيلة إلى أخرى، ووجد البعض من المؤرخين أن يوجد قبائل أخرى تقترب من نفس النسب الخاص بقبيلة البارقي وهم قبائل ألمع والأنصار والغساسنة وخزاعة.

كما أشار العديد من المؤرخين أن النسب الصحيح لهم يعود إلى سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امريء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ.

أشهر شخصيات الجاهلية في قبيلة البارقي

بالطبع لكل قبيلة تجد بعض الشخصيات الهامة والمؤثرة في تاريخ هذه القبيلة وذو منصب كبير وتقدير بداخلها، وبالطبع قبيلة البارقي استطعت أن تخرج العديد من الشخصيات المميزة وذات المناصب الرفيعة، ومن أبرز هذه الشخصيات ما يلي:

أسماء بنت سعد البارقي : وهي زوجة مرة بن كعب الذي يعتبر الجد السادس لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهي زوجة مرة بن كعب الذي يعتبر الجد السادس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معقر البارقي : أحد أهم وأشهر شعراء الجاهلية والفرسان فيها، وكان يشتهر بلغته الفصحى.

أحد أهم وأشهر شعراء الجاهلية والفرسان فيها، وكان يشتهر بلغته الفصحى. جميلة بنت عدوان البارقي : وهي زوجة مالك بن النضر الجد الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم.

وهي زوجة مالك بن النضر الجد الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. أم فهر بن مالك: وهي أم الجد العاشر لرسولنا الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام.

قبيلة البارقي في الإسلام

اتسم رجال قبيلة البارقي بالعديد من المزايا والسمات المميزة، فبعد أن كانوا أصحاب سلطة كبيرة في عصر الجاهلية، استمر الوضع مع دخول الإسلام بل وصنفوا من أغنى القبائل داخل شبه الجزيرة العربية، وشاركوا في العديد من المعارك ضد الكفار، وعندما دخلوا الإسلام كانوا أهم القبائل التي تقف بجانب دعوة الرسول الكريم.

سبق ووضحنا قبيلة البارقي وش ترجع وبعض المعلومات التي تخص قبيلة البارقي، القبيلة التي يهتم لشأنها العديد من الأشخاص بسبب مواقفها مع الدين الإسلامي و مع أشرف الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم.