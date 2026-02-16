تابع الان خبر البرنامج العلمي بالمسجد الحرام في رمضان 1447هـ يعزّز المرجعية العلمية للحرمين الشريفين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تُعزّز رئاسة الشؤون الدينية المرجعية العلمية للحرمين الشريفين عبر إطلاق البرنامج العلمي بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان 1447هـ، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة المسجد الحرام كمنارة عالمية للعلم الشرعي، ومركز إشعاع معرفي يعكس المنهج الوسطي ويثري التجربة الإيمانية لقاصدي بيت الله الحرام في أعظم مواسم العبادة.

وأوضحت الرئاسة أن البرنامج يأتي ضمن رؤية مؤسسية تسعى إلى تطوير المسار العلمي والتوجيهي في الحرمين الشريفين، من خلال منظومة متكاملة من الدروس والمحاضرات التي تُقام في أروقة المسجد الحرام، ويقدمها نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة من مدرسيه، في مختلف التخصصات الشرعية.

ويشمل البرنامج العلمي دروسًا في الفقه، والعقيدة، وأصول الفقه، والسيرة النبوية، وعلوم الحديث، وغيرها من العلوم المستمدة من الكتاب والسنة، بما يسهم في تعميق الوعي الشرعي الصحيح، وتعزيز الارتباط بالعلم الموروث وفق منهجية راسخة تراعي احتياجات المصلين والزوار خلال شهر رمضان المبارك.

وبيّنت الرئاسة أن الإعلان عن تفاصيل البرنامج يتم مطلع كل شهر هجري عبر منصاتها الإعلامية الرسمية ومنصات وكالة الشؤون العلمية والتوجيهية، بما يتيح لقاصدي المسجد الحرام الاطلاع المسبق على مواعيد الدروس وتنظيم حضورهم لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة العلمية.

وأكدت أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للدور الريادي الذي تضطلع به في خدمة رسالة الحرمين الشريفين العلمية، وتعزيز حضورهما كمرجعية شرعية عالمية تُسهم في نشر الوسطية والاعتدال، وبناء الوعي، وصيانة المنهج، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن علميًا وإيمانيًا طوال شهر رمضان.