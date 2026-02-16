تابع الان خبر رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب للسعودية خلال دورة 2026 – 2027 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - فازت المملكة العربية السعودية برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب للدورة 2026 – 2027، وذلك خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، في خطوة تعكس الحضور السعودي الفاعل في ملفات الإسكان والتنمية العمرانية على المستوى العربي.

وشهد الاجتماع اعتماد شعار يوم الإسكان العربي لعام 2026، الذي تقدمت به المملكة تحت عنوان: «المرونة المجتمعية.. بناء مجتمعات قادرة على التكيف»، وهو شعار يركز على تعزيز الاستدامة الحضرية، ورفع جاهزية المدن العربية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستقبلية.

ويأتي اختيار المملكة في إطار توجه المجلس نحو دعم العمل العربي المشترك في مجالات الإسكان والتعمير، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تطوير السياسات السكنية والتخطيط الحضري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة في المنطقة.

ومن خلال رئاستها للمكتب التنفيذي، ستعمل المملكة على تعزيز التعاون الفني والتنظيمي بين الدول العربية، ودعم تحديث الأنظمة والتشريعات العقارية، وتطوير منظومات التخطيط العمراني؛ بهدف بناء بيئات سكنية أكثر كفاءة واستدامة، وتحسين جودة الحياة في المدن العربية.

ويعكس اعتماد شعار يوم الإسكان العربي 2026 توجهًا عربيًا نحو ترسيخ مفهوم المجتمعات المرنة القادرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، وضمان توفير سكن ملائم يدعم التنمية الشاملة.

يُذكر أن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويهدف إلى تنسيق السياسات الإسكانية، وتبادل الدراسات والخبرات بين الدول الأعضاء؛ بما يسهم في تطوير قطاع الإسكان وتعزيز استدامته في العالم العربي.