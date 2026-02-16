متى يوافق اليوم الوطني لعام 1447 السعودي

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 07:09 مساءً - متى يوافق اليوم الوطني لعام 1447؟ وهل اليوم الوطني إجازة في السعودية؟ فهو من أهم المناسبات التي تشهدها المملكة والتي يكون من يشهد الوطن السعودي كله من خلالها احتفال هائل، ومن خلال جريدة لحظات نيوز يتم عرض تاريخ اليوم الوطني في السعودية عبر المقال التالي، مع توضيح ما إذا كان من أيام الإجازات الرسمية أم لا.

متى يوافق اليوم الوطني لعام 1447

اليوم الوطني في السعودية من الأيام التي ينتظر الشعب السعودي كله من خلالها الاحتفال وإحياء الذكرى السعيدة بتوحيد أرض الحجاز بالكامل وتسميتها بالمملكة العربية السعودية وهو الحدث الأشهر والأهم الذي شهدته المملكة.

وتاريخ اليوم الوطني يكون في الـ 23 من سبتمبر لكل عام وهو يوم ثابت في الأشهر الميلادية، ويوافق هذا العام 8 من ربيع الأول 1447هـ.

موعد إجازة اليوم الوطني

جميع العاملين في المملكة العربية السعودية ينتظرون هذا اليوم من أجل الحصول على الإجازة الثابتة لها من كل عام، لأنه يكون بمثابة عطلة رسمية يحصل عليها الجميع بهدف الاحتفال بالأحوال الطيبة التي قد وصلت إليها المملكة وما مرت به من توحيد، وإنجازات.

من أبرز ما يتم الاحتفال به في هذا اليوم تكريم سمو الملك عبد العزيز آل سعود مع عرض السيرة الذاتية الخاصة به وإنجازاته في هذا اليوم، مع توضيح كافة المجهود الذي بذله من أجل أن تصل البلاد إلى ما هي عليه الآن.

من خلال الإجابة عن متى يوافق اليوم الوطني لعام 1447 يكون قد تم تقديم كافة التفاصيل التي تتعلق باليوم الوطني في السعودية وتوضيح ما إذا كان من أيام الإجازة الرسمية أو لا.