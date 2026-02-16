الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 07:09 مساءً - كم رسوم إصدار إقامة جديدة برقم الحدود؟

كم رسوم إصدار إقامة جديدة برقم الحدود؟ وما هي أهم الشروط التي يجب توافرها للقيام بإصدار إقامة جديدة في السعودية؟ وتعتبر تلك الخدمة من الخدمات التي توفرها مصلحة الجوازات السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر، وعبر جريدة لحظات نيوز نعرض لكم الرسوم المطلوبة لإصدار إقامة جديدة بالمملكة.

يرغب العديد من المقيمين في حدود المملكة العربية السعودية في التعرف على الرسوم المطلوبة لإصدار إقامة جديدة، ومن خلال ما يلي نوضح تلك الرسوم:

إن قيمة رسوم إصدار إقامة جديدة في السعودية تبلغ حوالي 600 ريال سعودي، ويعتبر هذا المبلغ هو نفس المبلغ الذي يُطبق على المرافقين.

بالنسبة لتجديد إقامة المقيم، يتم دفع مبلغ رسوم وهو 650 ريال سعودي.

عندما يتم تغيير المهنة، فإن الرسوم تبلغ قيمتها 1000 ريال سعودي.

شروط إصدار إقامة جديدة في السعودية

قامت مصلحة الجوازات في المملكة العربية السعودية بتحديد مجموعة من الشروط حتى يتمكن الفرد من إصدار إقامة جديدة، والتي تتمثل في الآتي:

لابد أن يكون المتقدم مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب القيام بسداد كافة رسوم إصدار الإقامة.

في حال وجود غرامات ينبغي القيام بسدادها.

من الضروري القيام بدفع جميع المخالفات المرورية في حال وُجدت.

القيام بتسجيل البصمة الخاصة بالمتقدم.

يجب إرفاق صورة خاصة بالمتقدم وأفراد أسرته.

يشترط اجتياز الكشف الطبي، وتقديم ما يثبت ذلك من أوراق.

ينبغي أن يكون المتقدم وأفراد أسرته حاصلين على تأمين صحي.

من الضروري ان يكون جواز السفر ساري الصلاحية حتى يتم إصدار الإقامة.

يجب على المتقدم أن يكون حاصل على تصريح عمل خاص بالوظائف المطلوبة.

غرامات عدم تجديد الإقامة عقب انتهاء الصلاحية

عندما يتخلف المقيم عن تسديد رسوم تجديد الإقامة فإنه يتعرض للمساءلة القانونية، ويتم فرض غرامات مالية نوضحها لكم كالتالي:

عندما يتخلف المقيم عن سداد الرسوم للمرة الأولى، يجب أن يقوم بدفع غرامة قدرها 500 ريال سعودي.

في حالة المخالفة للمرة الثانية، تُفرض عليه غرامة قدرها 1000 ريال سعودي.

بالنسبة للمخالفة للمرة الثالثة تُطبق عليه عقوبة بأن يتم ترحيله إلى بلده الأم ويخسر الوظيفة، بالإضافة إلى حرمانه من الرجوع مرة ثانية إلى المملكة، ماعدا في حالات الحصول على عقد عمل جديد.

يجدر الإشارة إلى أنه عندما يتأخر المقيم عن تجديد الإقامة للمرة الثالثة يتم فرض غرامة مالية تُقدر بحوالي 3000 ريال سعودي، ويمكن أن يتعرض للسجن لمدة شهر ونصف.

تعتبر خدمة لإصدار إقامة جديدة من أهم الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر الإلكترونية التي توفر العديد من الخدمات المهمة للمواطنين، والتي تعمل بدورها على توفير الوقت والجهد.