شروط الحصول على بطاقة كاش باك الرياض 2026 ورسوم البطاقة

تعد بطاقة كاش باك الرياض من إحدى البطاقات الائتمانية التي قدمها البنك لكافة العملاء الخاصة به حيث يقوم عن طريقها بتوفير العديد من المميزات المتنوعة ويقوم أيضا بفرض العديد من الاشتراطات المهمة التي يجب أن تتوافر في العميل لكي يتمكن من امتلاك بطاقة كاش باكي الرياض والاستفادة من كافة الخدمات والمميزات التي يقدمها البنك عن طريقها لذلك يريد العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية التعرف على أهم التفاصيل الخاصة ببطاقة كاش باك الرياض.

بطاقة كاش باك بنك الرياض

يوجد العديد من المميزات التي يقدمها بنك الرياض من خلال بطاقة كاش باك الائتمانية حيث تتمثل تلك المميزات في:

وجود ضمان على العديد من المشتريات.

وجود استرداد نقدي وتكون قيمته 10 % في حالة الشراء بمبلغ تكون بدايته 2500 ريال سعودي.

الاستفادة من العديد من العروض والخصومات التي يقدمها العديد من المطاعم وفيزا قولف والفنادق.

يمكن التقدم والاشتراك في برنامج قسط.

تتوافر إمكانية الذهاب إلى أكثر من 1100 صالة كبار الشخصيات الموجودة في أكثر من 300 مطار متواجد حول العالم بصورة مجانية.

يمكن الاستفادة من التأمين على السفر حيث يمكن ذلك في حالة استخدامها في شراء التذاكر.

إتاحة خدمة الكونسيرج لفترة تصل إلى الأسبوع كامل لمدة 24 ساعة.

ما هي رسوم بطاقة كاش باك الرياض

أعلن بنك الرياض عن القيمة المحددة لرسوم الخدمات المتاحة من قبل بطاقة كاش باك الرياض وتأتي الرسوم كالآتي:

تكون قيمة الرسوم الثانوية 500 ريال سعودي أما بالنسبة للسحب النقدي يتراوح ما بين 75 إلى 5000 ريال سعودي.

تكون الرسوم تأخير السداد 100 ريال سعودي.

أما خدمة طلب مستند عملية فيصل إلى 50 ريال سعودي.

ما هي شروط الحصول على بطاقة كاش باك بنك الرياض

أعلن بنك الرياض العديد من الشروط الخاصة بالحصول على البطاقة الائتمانية حيث تأتي تلك الشروط كالآتي: