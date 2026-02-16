الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 07:09 مساءً - أسعار تذاكر قطار الحرمين 2026 + مواعيد الرحلات وطريقة الحجز من الأمور التي يرغب في معرفتها كل من يريد السفر إلى الحرم المكي والحرم المدني في المملكة، ويعد قطار الحرمين من أضخم المشاريع التي أقامتها المملكة العربية السعودية وسيتم توضيح أسعار التذاكر ومواعيد الرحلات وطريقة الحجز من خلال موقع لحظات نيوز.

أسعار تذاكر قطار الحرمين 2026 + مواعيد الرحلات وطريقة الحجز

أوضحت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الأسعار الخاصة بالتذاكر لقطار الحرمين وجاءت تلك الأسعار طبقًا للجدول الآتي:

الرحلة / الوجهة سعر تذكرة رجل الأعمال بالريال السعودي سعر التذكرة الاقتصادية بالريال السعودي من مكة إلى المدينة 362.25 224.25 من المدينة إلى مكة 362.25 276 من مكة إلى المطار – جدة والعكس 109.25 34.50 من المدينة إلى المطار- جدة والعكس 304.75 138 من مكة إلى السليمانية – جدة والعكس 80.50 32.20 من مكة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 201.25 97.75 من المدينة إلى السليمانية – جدة والعكس 316.25 143.75 من المدينة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 247.25 115 من المطار – جدة إلى السليمانية – جدة والعكس 51.75 14.95 من المطار – جدة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 97.75 57.50 من السليمانية – جدة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 97.75 40.25

مواعيد رحلات قطار الحرمين

حددت الجهات المسؤولة عن قطار الحرمين مواعيد الرحلات الخاصة بالقطار التي يمكن السفر فيها وجاءت هذه المواعيد الخاصة بالقطار كالآتي:

1- مواعيد الرحلات من مكة إلى مطار الملك عبد العزيز

حددت الجهات المختصة بالقطار المواعيد التي يتم فيها الرحلات من مكة المكرمة إلى مطار الملك عبد العزيز وجاءت المواعيد كالآتي:

رحلة في السابعة و35 دقيقة صباحًا.

رحلة في التاسعة و35 دقيقة.

رحلة في 11:35 ظهرًا.

رحلة في الواحدة و35 دقيقة.

رحلة في الرابعة و35 دقيقة.

رحلة في السادسة و35 دقيقة.

رحلة في التاسعة و35 دقيقة.

2- مواعيد الرحلات من مكة إلى مدينة الملك عبد الله

أوضحت الجهات المختصة بالقطار المواعيد الخاصة بالرحلات من مكة إلى مدينة الملك عبد الله وجاءت كالآتي:

رحلة في الثامنة صباحًا.

السادسة مساءً.

التاسعة مساءً.

3- الرحلات من مدينة الملك عبد الله إلى مكة المكرمة

أوضحت الجهات المختصة بالقطار المواعيد الخاصة بالرحلات من مدينة الملك عبد الله إلى مكة المكرمة وجاءت تلك المواعيد كالآتي:

9:43 دقيق صباحًا.

4:43 عصرًا.

10:43 مساءًا.

4- مواعيد القطار من مكة إلى المدينة

حددت الجهات المختصة بالقطار المواعيد التي يتم فيها الرحلات من مكة إلى المدينة وجاءت كالآتي:

الثامنة مساءً.

12 ظهرًا.

4 عصرًا.

6 مساءً.

7 مساءً.

9 مساءً.

5- الرحلات من المدينة إلى مكة

حددت الجهات المختصة بالقطار المواعيد الخاصة بالرحلات من المدينة إلى مكة وجاءت كالآتي:

8:30 صباحًا.

12:30 ظهرًا.

2:30 عصرًا.

3:30 عصرًا.

5:30 مساءً.

9:30 مساءً.

طريقة الحجز للرحلات

يمكن لأي فرد يرغب في السفر الحجز في قطار الحرمين عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

توجه إلى موقع الحرمين “من هنا”. قم بالنقر على أيقونة السفر. حدد خيار حجز جديد. حدد ذهاب وعودة أو ذهاب فقط. قم باختيار وجهة الانطلاق ووجهة الوصول. قم بالاعتماد على التقويم لتحديد تاريخ الرحلة. أدخل عدد الأفراد. اضغط على بحث. اختر الوقت. قم بوضع إشارة بجانب قيمة الرسوم. اضغط على استمرار وأقبل التصريح. حدد عدد المقاعد ثم اضغط على استمرار. اتبع بقية التعليمات لإدخال البيانات المطلوبة ثم اضغط على تأكيد الحجز.

ضوابط حجز تذاكر قطار الحرمين

تبين من خلال البحث عن أسعار تذاكر قطار الحرمين + مواعيد الرحلات وطريقة الحجز الضوابط اللازمة لإمكانية الحجز مثل:

الأطفال المسافرون في الدرجة الاقتصادية لهم نسبة خصم 50%.

الأطفال الرضع المشاركين شخصًا بالغًا في مقعده لهم نسبة خصم 90 % من سعر التذكرة.

أوضحت المملكة العربية السعودية الأسعار الخاصة بتذاكر الحرمين والمواعيد الخاصة بالرحلات وكيفية الحجز ويعد من أكبر مشروعات النقل العام في المملكة العربية السعودية.

أسئلة شائعة

ما رقم خدمة العملاء الخاص بالقطار؟

920004433.

كم نسبة الخصم للأطفال المسافرين في درجة رجل الأعمال؟

40%.