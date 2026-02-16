الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 07:09 مساءً - استبعاد هذه الفئات | الموارد البشرية توضح قائمة الفئات المستبعدة من الضمان الاجتماعي 1447

توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وجود بعض الفئات الجديدة التي تم استبعادها من قائمة الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

تضم القائمة الجديدة المستفيد إذا توفي فيسقط من الدعم بصورة مباشرة، وفي حال الذهاب إلى العمل التي تُتيحها الوزارة في حالة ثبوت القدرة على العمل.

بجانب السفر بصورة مستمرة ومتواصلة إلى خارج أراضي المملكة العربية السعودية، وأن يتخطى الراتب الشهري الحد الأقصى والمانع للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور.

تكاسل المستفيد عن تحديث البيانات الشخصية بصورة دورية، ووجود تغيير في محل الإقامة مع عدم تحديث هذا ضمن البيانات المُسجلة، والتناول عن الدعم بدون ضغط.

موعد نزول دعم الضمان الاجتماعي لدفعة 35 نوفمبر 2026

يزداد البحث حول معرفة موعد نزول دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور لدفعة شهر نوفمبر، وهي الدفعة القادمة 35 وينتظرها الكثير من الأفراد.

توجد أخبار متداولة حول وجود احتمالية تبكير موعد الصرف لينزل في نهاية شهر أكتوبر الجاري، وظهرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تؤكد على هذه الأخبار.

ذلك لأن اليوم الأول من شهر نوفمبر يوافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية بجميع القطاعات العامة والخاصة، وتبعًا لهذا تم تبكير موعد الإيداع ليكون الخميس 31 أكتوبر 2026م.