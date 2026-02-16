الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 07:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيفية إلغاء حجز تذكرة قطار الحرمين الشريفين إلكترونيا 2026 بخطوات بسيطة

كيفية إلغاء حجز تذكرة قطار الحرمين الشريفين إلكترونيا 2026 بخطوات بسيطة

يعمل قطار الحرمين الشريفين على الوصول إلى أحد المناطق داخل المملكة العربية السعودية ومنها مكة المكرمة والمدينة والمنورة وغيرها من مدن المملكة، حيث يكون القطار هو الوجه الأولى للمسافرين لما يوفره من راحة وأمان وصولاً إلى محطة الوصول بسرعة كبيرة، كما يعمل على توفير الوقت والجهد في السفر حيث تصل سرعة القطار إلى 300 كليو متر في الساعة، ويقوم المواطنين بالبحث عن إلغاء حجز تذكرة قطار الحرمين الشريفين إلكترونياً دون الذهاب إلى أي مكان.

خطوات إلغاء حجز تذكرة قطار الحرمين

نظراً لحدوث أي مشكلة ما قد تعوقه عن السفر أو لتأجيل الميعاد وحجزه في موعد أخر، يمكن لأي مواطن إلغاء الحجز عن طريق الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بقطار الحرمين الشريفين من هنا.

ثم اضغط على إدارة الحجز.

بعد ذلك قم بكتابة رقم التذكرة الخاصة بك في الخانة المخصصة لها.

قم بإدخال بعض البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة ومنها رقم الجوال وغيره.

انقر على البحث.

قم بالضغط على الثلاث نقاط المتواجدة أعلي يسار الصفحة.

اضغط على إلغاء.

كما يمكن أيضا عمل تعديل حجز قطار الحرمين الشريفين وذلك في حالة إذا كنت تريد تعديل الموعد للسفر.

وأوضح أن في ذلك التعديل سوف يتم خصم 10 % من قيمة التذكرة وذلك قبل يوم من موعد التحرك.

هل يتم استرجاع قيمة تذكرة قطار الحرمين

أفادت وزارة النقل أنه يتم استرجاع قيمة التذكرة وفقاً لشروط من خلال هذه الخطوات:

الكثير من المسافرين يتساءلون عن استرجاع قيمة التذكرة بعد إلغاء الحجز عبر قطار الحرمين وللمزيد من المعلومات عن استرجاع قيمة التذكرة اضغط هنا.

أن يتم الإلغاء قبل موعد انطلاق الرحلة بـ 24 ساعة أو أكثر.

في حالة الإلغاء من 24 ساعة إلى 20 دقيقة سوف يتم خصم 10% من قيمة التذكرة الفعلية.

كيف أغير الحجز في قطار الحرمين

يمكنك التغيير من خلال الخطوات التالية: