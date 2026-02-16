- 1/2
- 2/2
الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 07:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةما هي مزايا الوزير السعودي 1447 وكم راتب الوزير السعودي مع البدلات على رأس عمله وبعد التقاعد؟
ما هي مزايا الوزير السعودي 1447 وكم راتب الوزير السعودي مع البدلات على رأس عمله وبعد التقاعد؟
أعلنت الحكومة السعودية عن كم راتب الوزير في السعودية عبر بيان رسمي من خلال حساباتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنسلط الضوء حول راتب الوزير في السعودية.
كم راتب الوزير في السعودية
سنقدم لكم خلال الجدول التالي قيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه الوزير:
|المرتبة
|الراتب (الريال السعودي)
|وزير ومن في مرتبته
|41400
|نائب الوزير
|34500
|المرتبة الممتازة
|34500
اقرأ أيضًا: ما حقيقة زيادة رواتب المجاهدين
بدلات الوزير في السعودية
فيما يلي قيمة البدلات التي يحصل عليها الوزير السعودي:
|أنواع البدلات
|قيمة البدل (الريال السعودي)
|بدل انتقال
|375
|بدل سفر خارجي
|2500
|بدل سفر داخلي
|1500
كم راتب الوزير بعد التقاعد في السعودية
يمكنك الاستعلام عن قيمة راتب الوزير في المملكة العربية السعودية بعد التقاعد باستخدام معادلة بسيطة، وهي (قيمة الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر) 480 شهر.
قائمة وزارات الدولة في الحكومة السعودية
إليكم كافة أسماء الوزراء في الحكومة السعودية:
|الوزارة
|مسؤول الوزارة
|النقل
|الوزير صالح الجاسر
|الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
|الوزير أحمد سليمان الراجحي
|المالية
|الوزير محمد بن عبد الله الجدعان
|العدل
|الدكتور وليد السمعاني
|الطاقة
|الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود
|الصناعة والثروة المعدنية
|الوزير بدر الخريف
|الصحّة
|الوزير توفيق الربيعة
|الشؤون البلدية والقروية
|الوزير ماجد عبد الله الحقيل
|الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
|الوزير عبد اللطيف آل شيخ
|السياحة
|الوزير أحمد الخطيب
|الرياضة
|الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل
|الدفاع
|الأمير محمد بن سلمان
|الداخلية
|الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف
|الخارجيّة
|الأمير فيصل بن فرحان آل سعود
|الحرس الوطني
|الأمير عبد الله بن بندر
|الحج والعمرة
|الدكتور محمد طاهر بنتن
|الثقافة
|الأمير بدر بن عبد الله الفرحان
|التعليم
|الوزير حمد آل الشيخ
|التجارة والاستثمار
|الوزير خالد الفالح
|البيئة والمياه والزراعة
|الوزير عبد الرحمن الفضلي
|الاقتصاد والتخطيط
|الوزير محمد بن عبد الله الجدعان
|الإعلام
|الوزير ماجد بن عبدالله القصبي
|الإسكان
|الوزير ماجد الحقيل
|الاتصالات وتقنية المعلومات
|الوزير عبد الله السواحة
كم راتب الوزير في السعودية، وهذا ما تم تناوله خلال الفقرات السابقة بشكل مفصل، كما وضحنا لكم البدلات التي يحصل عليها الوزير، وأسماء الوزراء في الحكومة السعودية.