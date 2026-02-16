بهذه الشروط | تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية بالسعودية 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 09:03 مساءً - أشارت هيئة المرور السعودية إلى فرضها بعض الشروط والضوابط ينبغي استيفاؤها من أجل تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية المفروضة على كل شخص.

حيث إنه يجب إدخال رقم الهوية الوطنية بصورة صحيحة عند التسجيل في النظام الإلكتروني، وتقديم الطلب الخاص بتمديد المهلة خلال مدة أقصاها 15 يومًا من انتهاء مهلة الاعتراض.

فضلًا عن ضرورة التحقق بشكل دوري من الحساب الخاص بالمستفيد، بجانب التأكد من عدم وجود مخالفات مرورية تم تسجيلها من قبل، ويكون من الضروري سداد كافة الرسوم المطلوبة من الشخص.

لا بد من التزام الشخص المستفيد بالدفع في المواعيد التي تم تحديدها، وهذا مع تجنب تراكم الغرامات والمخالفات عليه، وتصل المدة المحددة للاعتراض على المخالفة إلى 30 يومًا كاملة.

أوشكت على الانتهاء!! المرور يُعلن انتهاء مبادرة تخفيض المخالفات

قامت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بتوضيح شروط تمديد مهلة سداد مخالفات المرور لعام 1447.

كما أنه تم توضيح هذا الأمر بسبب التساؤلات الكثيرة والاستفسارات التي تتعلق به، وقامت إدارة المرور السعودي بالتأكيد على أن المبادرة سوف تستمر حتى يوم 18 أكتوبر المقبل أي الموافق الجمعة.

فضلًا عن أن كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية يطالبون بشكل مستمر في سرعة الاستفادة منها، كما أن التقديم سوف يتم بشكل إلكترونيًا عن طريق منصة أبشر الإلكترونية مباشرةً.