حجز موعد المرور الرياض عبر ابشر absher.sa 1447 برقم الهوية فقط

الكثير من المواطنين والمقيمين يبحثون عن خطوات حجز موعد المرور الرياض عبر ابشر absher.sa ، حيث تعتبر من الخدمات الإلكترونية التي تم طرحها توفيرا للوقت والجهد، وسوف نعرض طريقة حجز موعد مسبق في مرور الرياض.

حجز موعد المرور الرياض

أتاحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بالإدارة العامة للمرور في الدولة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، في إطار تسهيل تقديم الخدمات المختلفة للأفراد دون عناء التوجه إلى مكان ومقر الإدارة.

ومن ضمن هذه الخدمات هي خدمة حجز المواعيد في الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، بحيث يتطلب من الفرد تسجيل الدخول إلى المنصة واستكمال الخطوات والإجراءات التي تتضح فيما يلي:

الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية “من هنا“. [citation id=1] تحديد خيار أبشر الأفراد. تسجيل الدخول عبر إدخال البيانات الشخصية التي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور. نقل رمز التحقق المرئي والنقر على دخول. التوجه إلى مربع المزيد من قائمة المواعيد التي تظهر في الشاشة الرئيسية. الكبس على تبويب المرور، وتحديد حجز موعد جديد. ثم الكبس على الانتقال لخدمة المواعيد. الكبس مرة أخرى على خدمة حجز موعد جديد. يجب تحديد الخدمات المطلوبة من الخيارات المتاحة عبر المنصة. يجب تحديد فرع مرور الرياض. تحديد المنطقة وتعيين الفرع المناسب. كتابة تفاصيل الموعد المطلوب للزيارة. في النهاية يجب النقر على مربع تأكيد الحجز.

تعديل حجز موعد المرور عن طريق أبشر

يجب التعرف على أن الفرد الذي قام بتنفيذ إجراءات حجز الموعد المسبق من خلال منصة أبشر متاح له تنفيذ خدمة إجراء تعديل الموعد الذي تم حجزه بصورة إلكترونية من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية. تحديد الدخول إلى أبشر أفراد الإلكتروني. تسجيل الدخول لحسابك عبر بياناتك الشخصية. الدخول إلى مواعيد بالنقر على المزيد. ثم اختر المرور. سيظهر جدول يوضح المواعيد التي قمت بحجزها مسبقاً، وبجانبه 3 خيارات كالتالي: فتح: الاطلاع على تفاصيل ومعلومات الموعد، تحديث: من خلال تحديث يمكنك تعديل حجز موعد المرور الذي قمت به سابقاً، إلغاء: من خلال إلغاء يمكنك القيام بتأكيد الغاء حجز موعد المرور ابشر . يتم النقر على أيقونة تحديث الموعد ومن ثم إضافة تفاصيل الموعد الجديد. بعد الانتهاء من التعديل يجب النقر على التأكيد.

فروع مرور الرياض

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للمرور في مدينة الرياض تمتلك العديد من الفروع التي توزع في كافة أنحاء المدينة والتي تتمثل فيما يلي:

شمال الرياض.

فرع مرور شرق الرياض.

الدرعية.

العزيزة.

الرمال.

مطار الملك خالد.

مواعيد عمل مرور الرياض

في حالة حجز موعد في الإدارة العامة للمرور في الرياض يجب التعرف على أن الإدارة تعمل في مواعيد محددة والتي تتمثل فيما يلي:

تتمثل أيام الدوام من يوم الأحد وحتى الخميس، الجمعة هو يوم الإجازة الأسبوعية.

يبدأ الدوام الصباحي في تمام 7 صباحًا وينتهي في 2 والنصف ظهرًا.

المسائي يبدأ من 3 والنصف ويستمر حتى 8 مساءًا.

مواعيد العمل خلال شهر رمضان تختلف عن المواعيد العادية.

يمكنك التواصل وطرح استفسار على الرقم 966112755900.

الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للمرور في أبشر

من الجدير بالذكر أن منصة أبشر الإلكترونية حريصة كل الحرص على توفير الوقت والجهد على الكثير من الأفراد، حيث توفر من خلال موقعها الرسمي حزمة كبيرة من الخدمات والإلكترونية التي توفرها الإدارة العامة للمرور في السعودية والتي من أبرزها الآتي:

تجديد رخصة القيادة

إضافة مستخدم فعلي لمركبة (داخل المملكة)

تجديد رخصة سير

إلغاء مستخدم لمركبة

التفاويض على مركبات املكها

الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات

طلبات تفويض بانتظار الموافقة

تجديد رخصة السير

معلومات رخصة القيادة

الاستعلام عن المخالفات المرورية

امكانية الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية

الاستعلام العام عن مركبات أنا مفوض عليها

مبايعة المركبات

تفاصيل المخالفات المرورية

الاعتراض على المخالفات المرورية

صلاحية التأمين على المركبات

إجمالي مبلغ المخالفات المرورية

الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة

إضافة وإلغاء مستخدم مركبة

الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية

وثيقة تأمين مركبة

استعلام المركبات المحجوزة

الاستعلام عن تفاويض المركبات

طلبات تفويض بانتظار الموافقة

التفاويض على مركبات أملكها

تعتبر خدمة حجز الموعد المسبق في إدارات المرور في المملكة العربية السعودية من أهم الخدمات الإلكترونية التي تم طرحها في الدولة منذ فترة كبيرة لكي توفر الوقت والجهد على الأشخاص ومنعا للتكدس والازدحام في الإدارات.