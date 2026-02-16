الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 11:16 مساءً - تحديث بيانات المقيمين .. شروط تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين 1447

تحديث بيانات المقيمين. شروط تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين 1447هـ. حتي يستطيع المقيمين من تحديث بياناتهم الشخصية المتعلقة. بجواز السفر الخاص بهم في المملكة العربية السعودية، لا بد من امتلاكهم حساب شخصي على تطبيق أبشر. لكي يتمكنوا من متابعة الامور المراد تعديلها وتحديث أوراقهم الرسمية. وتعتبر خدمة تحديث جواز السفر للمقيمين 1447الإلكترونية قد ساعدت الأشخاص وتوفير لهم الكثير من الجهد والوقت. حيث وزارة الداخلية من قامت بتوفير تلك الخدمات وغيرها من الخدمات المتعلقة بها عبر منصة أبشر الإلكترونية. وحتى يسهل على المقيمين معرفة تفاصيل شروط تحديث جواز السفر المتعلقة بهم 1447عليكم بقراءة النقاط الآتية.

شروط تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين 1447

على مسؤل الأسرة ألا يكون مطلوب أمنياً ويكون على قد الحياة.

أن يكون هارب من مسائل القانون في ارتكاب جرائم.

عدم فرض أي مخالفات مرورية مسجله على المقيم من قبل الحكومة السعودية.

حضور المقيم بالمملكة أثناء قيامه بتحديث بيانات جواز السفر.

أن تكون صلاحية الجواز غير منتهية وسارية حتى ٦ أشهر على الأقل.

خطوات تحديث بيانات الجواز عبر أبشر

على المقيمين الذين يريدون التقديم على تحديث الجواز عبر منصة أبشر الإلكترونية ولديهم حساب خاص بهم عبر الموقع الإلكتروني باتباع الخطوات القادمة :