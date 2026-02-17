الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:09 صباحاً - طريقة سداد المدفوعات الحكومية 1447 عن طريق سداد

ما هي طريقة سداد المدفوعات الحكومية عن طريق سداد؟ ومن هم شركاء سداد؟ يعد نظام سداد هو النظام الأول والأشهر لسداد المدفوعات المختلفة في المملكة العربية السعودية إلكترونيًا ومن أهمها المدفوعات الحكومية، وسوف نتعرف اليوم من خلال جريدة لحظات نيوز إلى كيفية الدفع عبر هذا النظام.

طريقة سداد المدفوعات الحكومية عن طريق سداد

يمكن سداد المدفوعات الحكومية من خلال نظام سداد بإحدى هذه الطرق:

1- السداد عبر التطبيق البنكي

إن الأمر يتلخص في ضرورة قيام العميل بتحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك الذي يتعامل معه، وبمجرد تحميله وتسديل الدخول إلى حسابه يمكنه اختيار خدمات المدفوعات والسداد عبر نظام سداد.

2- السداد من خلال الصراف الآلي

يتم السداد عبر نظام سداد باستخدام إحدى ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الذي يتعامل معه المستفيد باتباع الخطوات التالية:

وضع بطاقة الصراف الآلي في المكان المخصص لها. كتابة الرقم السري للبطاقة. النقر على الأزرار على جانبي الشاشة لاختيار خدمة سداد أو بالضغط على الأيقونة باللمس. سوف يتم عرض قامة المفوترين، وفي حال لم يجد المستفيد ما يبحث عنه يجب الضغط على زر آخرين. عند الضغط على خيار آخرين يجب إدخال رقم المفوتر الموجودة أعلى الفاتورة أو على شاشة المفوترين. كتابة رقم الفاتورة أو رقم حساب الفاتورة. النقر على زر تأكيد. سوف يتم عرض خيارين إما السداد الكامل أو السداد الجزئي في حال كان المفوتر يقبل السداد الجزئي. النقر على الخيار المناسب لإتمام عملية السداد.

المفوترين في نظام سداد

هناك الكثير من الجهات المربوطة بنظام سداد ويمكن الدفع منها وإليها عبر نظام سداد، وتلك الجهات هي:

شركة ثقة لخدمات الأعمال.

جامعة الملك فيصل.

العرض المتقن للاتصالات وتقنية المعلومات.

الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة.

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

شركة المياه الوطنية.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

شركة العلم لأمن المعلومات.

الغرفة التجارية الصناعية بجدة.

مؤسسة علا المجد.

شركة الاتصالات المتكاملة.

جامعة طيبة.

مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

البنك الزراعي العربي السعودي.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

مصلحة الجمارك.

أمانة المنطقة الشرقية.

مدفوعات بنك الرياض.

وزارة التجارة والصناعة.

مدفوعات خدمات البنك السعودي الفرنسي.

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط.

مدفوعات بنك الإمارات دبي الوطني.

السعودية للمعلومات الائتمانية.

شركة الحمراني للاستثمار التجاري.

الشركة السعودية لتمويل المساكن.

شركة النايفات للتقسيط.

المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

مؤسسة التسهيلات العربية.

خدمات مصرف الراجحي.

شركة الجبر التجارية.

الشركة المتحدة للإلكترونيات.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الخطوط الجوية العربية السعودية.

يتميز نظام سداد بالدقة والسرعة الفائقة مقارنة بغيره من أنظمة الدفع الإلكتروني الأخرى، كما أن معدل وقوع أي خطأ فيه أثناء الدفع منعدم تقريبًا وهذا يجعله آمنًا بالنسبة للعملاء.