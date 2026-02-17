كيفية استخراج تصريح العمرة بشكل إلكتروني عبر توكلنا أو منصة نسك ورسوم استخراج التصريح

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيفية استخراج تصريح العمرة بشكل إلكتروني عبر توكلنا أو منصة نسك ورسوم استخراج التصريح

بالتزامن مع اقتراب دخول الأشهر الحرم، وبالأخص شهر رمضان، يثير استفسار العديد من المسلمين، خاصة الوافدين المقيمين، حول كيفية الحصول على تصريح العمرة، و تُؤكد وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية على توفير مجموعة متنوعة من الطرق لاستخراج التصريح، حيث تعتمد الغالبية العظمى من هذه الطرق على التقنيات الإلكترونية، بهدف تسهيل العملية وتوفير الوقت للفرد دون التعرض لإجراءات زمنية مطولة، وفي السطور التالية من هذا المقال سوف نعمل على توضيح خطوات استخراج تصريح العمرة بشكل إلكتروني.

كيفية استخراج تصريح العمرة إلكترونيا

يُجري استخراج تصريح العمرة بطريقة سهلة وبسيطة من خلال إتباع الخطوات التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة السعودية، ويمكن تلخيص العملية في الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق توكلنا علي الهواتف المحمولة.

علي الهواتف المحمولة. انتقل إلى قسم الخدمات واختر خدمة تصريح العمرة.

أدخل عدد الأفراد الذين ترغب في استخراج تصريح العمرة لهم.

انقر على متابعة

أدخل الوقت والتاريخ المرغوبين لأداء العمرة.

حدد نقطة التجمع.

انقر على استمرار

اختر أيقونة شراء الخدمة المطلوبة لإتمام عملية استخراج التصريح.

طريقة استخراج تصريح العمرة من موقع نسك

يمكنك الآن الحصول على تصريح العمرة من خلال منصة “نسك” التي وفرتها الحكومة السعودية، ولتحقيق ذلك قم باتباع الخطوات التالية:

قم فتح منصة نسك.

قم بتسجيل الدخول علي المنصة أو قم بإنشاء حساب في حالة عدم وجود حساب خاص بك علي المنصة.

الضغط علي تصريح العمرة من الاختيارات.

اختيار الشخص المعني من القائمة التي تحتوي على تصنيفات كـ تابع، مستخدم، أو مكفول.

اضغط علي كلمة استمرار.

تحديد يوم العمرة المرغوب للفرد.

استناداً إلى الألوان المعبرة عن درجة التزاحم في اليوم المحدد، اتخاذ القرار المناسب.

الضغط على استمرار

عرض التصريح.

بعد عرضه، يمكن حفظ نسخة على الهاتف بالنقر على كلمة “حفظ”.

رسوم استخراج تصريح العمرة

تتغير الرسوم المتعلقة بتصريح العمرة بناءً على العديد من العوامل، منها الجنسية ونوع التصريح المطلوب، ويمكن التعرف و متابعة الإجراءات الخاصة بالتصريح عبر تطبيق “توكلنا”، مع التأكيد على ضرورة فحص الرسوم المطلوبة ودفعها لتأكيد قبول طلب التصريح.