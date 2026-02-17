الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:09 صباحاً - لأول مرة في سماء المملكة.. أشهر مذنب لدى العامة في الوقت الراهن.. خالد الزعاق يُوضح

قدم خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق الكثير من المعلومات عن أبرز المذنبات شهرة لدى العامة في الوقت الراهن وهو مذنب تسوسينشان والذي تم الإعلان عنه عقب ظهوره في السماء ويمكنك أيضا ان تراه بالعين المجردة.

وأكد الزعاق في يوم الأربعاء الماضي أنه يمكنك رؤية المذنب وذلك بسبب انه يبتعد عن الشمس وفي ذات الوقت يقترب من ليالي الإبدار وفي مساء يوم الجمعة 18 من شهر أكتوبر لعام 2026 وسيبدأ أن يبدأ الضعف في رؤية الشخص بالعين المجردة التي تبدأ بشكل أكبر في تلك الليلة.

ما هو مذنب تسوسينشان

يعد هذا المذنب من أهم المذنبات التي تم المسافة مرصد الجبل الأرجواني في الصين في 9 من يناير لعام 2026 م وهو من أكثر المذنبات اثارة في عامي 2026 و 2026 مـ والذي وصل قدر ظاهري حوالي -4.9 وذلك وفقًا للمشاهدات التي تم تسجيلها في قاعدة بيانات رصد المذنبات