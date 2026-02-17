الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:09 صباحاً - طريقة تعبئة نموذج إصدار جواز سفر للاطفال 1447 في السعودية

تعمل الحكومة ووزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية على توفير خدمات عديدة أهمها خدمة إصدار جواز سفر، لهذا يكثر التساؤل حول طريقة تعبئة نموذج إصدار جواز سفر للأطفال، حيث تتطلب تلك العملية الاطلاع على الشروط والأوراق المطلوبة، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نعرض لكم كيفية إصدار جواز سفر للأطفال.

طريقة تعبئة نموذج إصدار جواز سفر للاطفال

تعمل مديرية الجوازات في المملكة العربية السعودية على توفير خدمات مهمة للمواطنين، ومن أبرز تلك الخدمات خدمة إصدار جواز سفر، والجدير بالذكر أن ذلك يتم من خلال تعبئة نموذج إصدار جواز سفر واتباع الخطوات التالية:

يتم الولوج على موقع منصة أبشر الرسمي “من هنا“. من ثم يتم تحديد أبشر أفراد. يقوم المواطن بتسجيل الدخول على المنصة من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. يقوم المُتقدم بإدراج الكود الذي يستلمه المواطن على جواله، ويتم النقر على زر تسجيل الدخول. من ثم يقوم بالنقر على تبويب الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية. يلي هذا اختيار خدمات الجوازات ويتم تحديد خدمة إصدار جواز لمن هم أقل من 15 سنة. يتم بعدها تحديد الطفل الذي يريد إصدار جواز سفر له. من ثم تعبئة البيانات الخاصة بنموذج إصدار جواز السفر. القيام بإدراج الاسم بالكامل ورقم السجل المدني الخاص بصاحب الطلب، بالإضافة إلى محل الميلاد والمهنة ومعلومات العنوان الخاص بصاحب الطلب وبيانات التواصل معه. من ثم يتم الموافقة على الشروط والأحكام بعد الاطلاع عليها. يتم دراسة الطلب والتأكد من صحة البيانات للحصول على جواز السفر.

رسوم إصدار جواز سفر للاطفال

يجب على المواطن الراغب في إصدار جواز سفر للطفل أن يتعرف على الرسوم التي حددتها الحكومة السعودية، حيث يتم تحديد رسومه تبعًا لعدد سنوات صلاحيته، وتتمثل الرسوم في الآتي:

في حال الرغبة في إصدار جواز سفر مدته 5 سنوات يجب القيام بدفع رسوم قدرها 300 ريال سعودي.

بالنسبة للحصول على جواز سفر مدة صلاحيته 10 سنوات، فإن رسومه تبلغ حوالي 600 ريال سعودي.

وجب التنويه على أن الأطفال لا يمكن إصدار جواز سفر لمدة أكثر من 5 سنوات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال

يوجد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة التي يجب توافرها عند القيام بالتقديم على طلب استخراج جواز سفر، وتأتي تلك الأوراق على النحو التالي:

تقديم جواز سفر من وزارة الداخلية يشمل البيانات الشخصية.

توفير بطاقة عائلية تتضمن الأبناء وصورهم.

تقديم صورة خاصة بالطفل تكون ذات خلفية بيضاء ويكون مقاسها 4*6.

يبحث فئة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة تعبئة نموذج إصدار جواز سفر للاطفال، والجدير بالذكر هذه الخدمات تعتبر ضمن العديد من الخدمات المميزة المُقدمة عبر منصة أبشر الإلكترونية، وهذا بعد الاطلاع على أهم الشروط المطلوبة التي حددتها وزارة الداخلية.