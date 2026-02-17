الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:09 صباحاً - متى يفتح التسجيل في حساب المواطن؟ وما هي خطوات التسجيل؟ أسئلة يريد أن يعرفها الكثير من المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض ​​في السعودية، فهذا البرنامج يدعم هؤلاء الأشخاص ماديًا بشكل مستمر لمساعدتهم في ظروف معيشتهم الصعبة، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، ونعرض لكم اليوم عبر موقع لحظات نيوز آخر مستجدات برنامج حساب المواطن.

متى يفتح التسجيل في حساب المواطن 1447

أعلن برنامج حساب المواطن عن تاريخ فتح التسجيل في حساب المواطن 1447 بعد إغلاق دام لمدة طويلة، حيث من المتوقع أن يفتح التسجيل في حساب المواطن خلال الأشهر الأولى من هذا العام، وذلك بعد أن قامت الوزارة بفحص جميع الطلبات المقدمة للحصول على الدعم، ويثبت صحة البيانات الآمنة لدعم من يستحقها فقط.

خطوات التسجيل في حساب المواطن 1447

بعد معرفة متى يفتح التسجيل على حساب المواطن، نوضح أن الحكومة السعودية قد وضعت خطوات التسجيل في حساب المواطن، وهي كالآتي:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع “حساب المواطن” “من هنا“. انتقل إلى الصفحة الرئيسية وحدد تسجيل. تسجيل البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل وهي: (الاسم الكامل ـ رقم الهاتف ـ رقم بطاقة الهوية الوطنية ـ تاريخ الولادة ـ البريد الإلكتروني الشخصي. رمز التأكيد والبريد الإلكتروني للتأكيد. انقر فوق حقل التسجيل. انتظر حتى تتلقى رسالة نصية برقم تأكيد. أدخل رقم التأكيد في المساحة المتوفرة على الموقع الإلكتروني حتى اكتمال تسجيل حساب جديد.

اقرأ أيضًا: استمرار دعم حساب المواطن

أهداف برنامج حساب المواطن

يهدف برنامج حساب إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وهي كالتالي:

تقديم دعم شامل في منتجات الطاقة لذوي الدخل المنخفض.

تخفيف الآثار الاقتصادية على المواطنين.

العمل على زيادة كفاءة وتطوير الدعم الحكومي وتوجيه الفوائد والدعم المقدم للمواطنين.

تحقيق نوع من التوازن بين الجماعات وأفراد المجتمع الواحد.

تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاكهم وخاصة من منتجات الطاقة والمياه.

اقرأ أيضًا: الحاسبة التقديرية لحساب قيمة الدعم الجديد في حساب المواطن

شروط التسجيل في حساب المواطن 1447

هناك بعض الشروط الأساسية للتسجيل في حساب مواطن، وهي كالتالي:

التحقق من الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب سواء أرمل أو متزوج أو مطلق.

يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا بشكل دائم في المملكة المتحدة ولا يمكن أن يتجاوز وقت السفر خارج البلاد ثلاثة أشهر.

في حالة الإرسال الإلكتروني؛ تحتاج إلى تقديم جميع الأوراق والمستندات الخاصة بك.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

إذا كان المتقدم طالبًا جامعيًا؛ يجب تقديم شهادة الإقامة في السكن الجامعي.

عند فتح حساب المواطن 1447 لولي الأمر؛ يجب تقديم الإرادة وتأكيدها.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يمكن للمقيمين تقديم الطلب.

رقم الحساب المصرفي مطلوب.

تقديم الراتب الشهري أو وثيقة الراتب الإضافي لمقدم الطلب.

أن يكون دخل المواطن أقل من 2000 ريال سعودي.

عند فتح حساب شخصي في النوادي أو البرامج الأخرى التي تقدم الدعم المالي، يجب الموافقة على الحساب.

يمكنك استخدام حساب المواطن القديم لحين فتح الحساب الجديد قريبا، وذلك للاستفادة من الدعم المالي الخاص بحساب المواطن، لذ بادر الآن بالتسجيل إن كنت بحاجة له.

أسئلة شائعة

كيف تعرف أنك تستحق حساب المواطن؟

تفضل بزيارة بوابة حساب المواطن، ثم اذهب إلى قائمة دراسة الأهلية واختر (دراسة الأهلية)، وسيعرض لك النظام نتائج الأهلية.

كم مدة التحقق من الأهلية في حساب المواطن؟

مدة اقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.