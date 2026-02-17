الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:09 صباحاً - الرئيسيةاخباررسوم تجديد الاقامة 1447 لمدة سنة في السعودية بعد رفع الأسعار الجديد

رسوم تجديد الاقامة 1447 لمدة سنة في السعودية بعد رفع الأسعار الجديد

يتساءل العديد من الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية حول رسوم تجديدات تصريح الإقامة لمدة سنة في السعودية وذلك بعد زيادة الرسوم الجديدة لعام 2026، حيث يجب على سكان السعودية تجديد تصريح الإقامة قبل نهاية صلاحيتها حتى لا توجد غرامة لأن الرسوم المفروضة يتم دفعها سنويًا أو ربع سنوي أو شهري تبعًا لما يتم تحديده من خلال الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.

رسوم تجديد الإقامة لمدة عام في المملكة

سوف نقوم بتوضيح كافة المعلومات عن تكلفة تجديد تصريح الاقامة لمدة عام واحد وذلك من خلال ما يلي:

تكلفة التجديد لتصريح الإقامة لمدة سنه لفئة الموظفين 2000 ريال.

تكلفة تجديد الإقامة لمدة سنة للمرأة المتزوجة المقيمة 500 ريال سعودي

تكلفة التجديد لمدة عام لتصريح الإقامة لعمال الخدمة المنزلية 600 ريال.

تكلفة تصريح التجديد لفئة المزارعين 650 ريال سعودي.

رسوم تمديد التأشيرة السياحية 100 ريال.

تكلفة تجديد الإقامة للمرافقين من عمر 18 فيما فوق 500 ريال.

تأشيرة الخروج النهائي تكون مجانية بدون تكلفة.

اما تصريح الإقامة لفئة الطلاب الحاصلين على تأشيرة طالب تكون مجانية.

تكلفة التجديد لمدة سنة بالنسبة للسائقين في السنة الأولى هي 600 ريال سعودي.

أما تكلفة الإقامة للسائق في السنة الثانية تكون رسوم إضافية قيمتها 350 ريال سعودي.

خطوات دفع رسوم تصريح تجديد الإقامة من خلال ماكينة الصراف الآلي

تستطيع دفع رسوم تجديد التصريح لإقامتك في السعودية من خلال اتباع الخطوات كما يلي:

اذهب أولًا إلى ماكينة الصراف آلي.

ثم اذهب لقائمة “الدفعات”.

ثم الضغط على أيقونة الدفع.

ثم تحديد خدمة الدفع.

ثم قم بتحديد مدة تمديد تصريح إقامتك الخاصة.

بعد ذلك سوف يعرض المبلغ المحدث.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة أمامك.

في النهاية قم بدفع الرسوم المطلوبة الآن.

طريقة دفع رسوم تجديد الاقامة عبر موقع أبشر

يمكن دفع هذه الرسوم الخاص بك من أجل تجديد إقامتك عن طريق موقع أبشر الالكتروني من خلال الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة أبشر من هنا.

ثم اضغط على رمز تسجيل الدخول.

ثم تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

الضغط على قائمة الخدمات.

ثم النقر فوق (تمديد إقامة المغتربين).

قم بإدخال رقم إقامتك أو جواز السفر الخاص بك.

سجل مدة الإقامة على أنها ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة واحدة فقط.

سجل كافة البيانات المطلوبة أمامك.

ثم قم بدفع الرسوم.

ثم اضغط على رمز الامتداد.

في ختام مقالنا نرغب أن نكون حققنا أهدافنا حول توصيل كافة المعلومات المهمة حول رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة في السعودية بعد رفع الأسعار 2026 الجديد وخطوات دفع رسوم تجديد الإقامة عبر موقع أبشر أو الراجحي.