يبحث الكثير من الوافدين الأجانب في المملكة العربية السعودية عن الشروط الحصول على الجواز السعودي لغير السعوديين 1447، حيث قد تم تحديد مجموع من الشروط حتى يتمكن الغير سعوديين من الحصول على الجواز السعودي وذلك في مواد نظام وثائق السفر

حيث يجب أن تتوفر تلك الشروط بهم ثم يمكنهم تقديم طلب لإصدار الجواز السعودي إلى الوكالة الخاصة بوزارة الداخلية في السعودية للأحوال المدنية حتى يقوم بإكمال باقي الإجراءات، ونقدم لك الشروط اللازمة لحصولك على الجواز السعودي.

شروط الحصول على الجواز السعودي لغير السعوديين 1447

هناك مجموعة من شروط الحصول على الجواز السعودي لغير السعوديين 1447 التي يجب استوفاها حتى يحصل الشخص الغير سعودي على جواز السفر سعودي الجنسية، ومن أبرز تلك الشروط ما يلي:

يجب أن يمتلك الشخص المتقدم على الجنسية العربية السعودية بعد أن تتوفر فيه كل متطلباتها.

يشترط أن يجيد طالب الجنسية الغير سعودي اللغة العربية سواء كان القراءة أو التحدث أو الكتابة.

ألا يكون قد صدر للمتقدم أي حكم قضائي أو جرائم أخلاقية لفترة أكثر من ستة أشهر.

من الضروري أن يكون المتقدم لطلب الجنسية الغير سعودي قد وصل لسن الرشد أثناء تقديم الطلب، كما أنه قد قام باكتساب صفة الإقامة لمدة زمنية تبلغ عشر سنوات متتالية كحد أدنى.

من الضروري أن يتميز المتقدم الأجنبي بالحصول على الجنسية السعودية بسلامة العقل والجسم.

يتميز المقدم على الجنسية بحسن السيرة والسلوك.

يجب أن يكون طالب الجنسية الغير سعودي من أصحاب الوظائف التي تضمنها حاجة المملكة، ويستثنى من ذلك من قد ولد في السعودية.

الشروط اللازمة للحصول على الجواز السعودي

من الضروري إثبات أن طالب الجنسية يحصل على الرزق بطرق مشروعة.

دفع جميع المخالفات المرورية التي قد تكون مسجلة لدى المتقدم لإصدار الجواز.

يشترط أن يقوم المتقدم الغير سعودي بدفع كافة رسوم إصدار جواز السفر، وتكون التكلفة حوالي 300 ريال سعودي عند القيام بالتجديد لفترة 5 سنوات وحوالي 600 ريال عند قيامك بالتجديد لفترة 10 سنوات.

يجب أن يتواجد المتقدم بطلب الحصول على الجواز السعودي داخل أراضي المملكة أثناء طلب الجواز.

طريقة تقديم طلب لغير السعوديين للحصول على الجنسية السعودية

يمكن لغير السعوديين القيام بتقديم طلب للحصول على جواز السفر السعودي عن طريق اتباع الخطوات التالية، والتي منها ما يلي:

التوجه إلى الأحوال المدنية السعودية مع إحضار كافة الوثائق اللازمة.

القيام بالتواصل مع موظف خدمة العملاء حتى يتم التقديم على الجنسية السعودية.

كتابة النموذج الخاص بطلب الجنسية ثم توقيعه من خلال صاحب الطلب.

قم بوضع الصورة الشخصية للمتقدم بالطلب على النموذج الخاص بالطلب.

يقوم المتقدم بختم النموذج من قبل إدارة الأحوال المدنية السعودية.

كتابة نموذج المعلومات والبيانات اللازمة من ثلاثة نسخ.

إحضار صورة أصلية من كافة الوثائق والمستندات التي يحملها المتقدم بالطلب.

بعد ذلك يتم إعلام المتقدم بالطلب بما تنص عليه المادة 11 والمادة 22 والمادة 26 من النظام الخاص بالجنسية ثم أخذ توقيعه الخاص بعد علمه بتلك المواد.

القيام بتقييد الطلب في السجل الخاص بقيد الوارد التسلسلي وذلك حين تقديمه إلى الأحوال المدنية السعودية.

حصول المتقدم بالطلب على قسيمة تذكر رقم وتاريخ قيد الطلب الخاص به في وكالة الأحوال.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد عرضنا عليك أهم شروط الحصول على الجواز السعودي لغير السعوديين 1447 حتى يتمكن كافة الوافدين من الحصول على الجنسية السعودية بكل سهولة.