ما المطلوب في الفحص الدوري وكم مبلغه؟ أعلنت هيئة المرور العامة في المملكة العربية السعودية ضرورة الالتزام بالفحص الدوري للسيارة، والتي يجب يقوم بها قائدي المركبات كل فترة معينة يتم تحديدها من قبل الهيئة، كما أوضحت الهيئة العامة للمرور السعودي رسوم الفحص الدوري والتي يجب على قائدي المركبات باختلاف أنواعها أن يقوموا بسدادها، لهذا سنتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على المطلوب في الفحص الدوري ورسومه.

ما المطلوب في الفحص الدوري

هناك بعض الأوراق والشروط التي أعلن عنها المرور السعودي، والتي يجب أن يوفرها قائد السيارة من أجل التمكن من عمل الفحص الدوري للسيارة، وجاءت شروط الفحص الدوري والأوراق المطلوبة كما يلي:

2 صورة من استمارة فحص السيارة على أن تحتوي النسخة الأولى على تقرير الفحص من الأمام والثانية تحتوي على تقرير الفحص من الخلف.

إذا تعرضت السيارة للحوادث المرورية فإنه يكون للسيارة أولوية في الفحص.

استمارة فحص السيارة.

أن تكون السيارة خاصة على شهادة اجتياز كافة الإجراءات المرورية.

رخصة القيادة الخاصة بالسيارة.

على قائدي المركبات أن يقوموا بالفحص الدوري كل ستة أشهر على الأقل، فلا يمكن التقديم للفحص في مدة تقل عن ذلك.

في حالة بيع السيارة أو شرائها، يجب التوجه لمكاتب الفحص وهو أمر لازم.

نموذج الفحص البيئي للسيارة.

يتم عمل الفحص في حالة السفر أو قطع مسافات بعيدة، أو في حالة استيراد سيارة مستعملة من الخارج.

رسوم الفحص الدوري في السعودية

اختلفت رسوم الفحص الدوري للسيارات والمركبات في المملكة العربية السعودية باختلاف نوع المركبة، ولهذا فإن رسوم الفحص الدوري للسيارة جاءت كما يلي:

نوع المركبة رسوم الفحص بالريال السعودي القيمة المضافة إجمالي المبلغ دراجة نارية 35 1.75 36.75 سيارة صغيرة 73 3.65 76.65 حافلة صغيرة 96 4.80 100.80 حافلة متوسطة 141 7.05 148.05 حافلة كبيرة 205 10.25 148.05 نقل صغير 96 4.80 100.80 نقل متوسط 141 7.05 148.05 نقل ثقيل 205 10.25 215.25 شبه مقطورة 184 9.20 193.20 مقطورة 164 9.20 193.20

يتساءل الكثير من قائدي المركبات في المملكة العربية السعودي عما المطلوب في الفحص الدوري، والتي تختلف رسومها باختلاف نوع المركبة هل هي سيارة أم دراجة نارية، وهل هي كبيرة أم صغيرة وما إلى ذلك، وهذا وفقًا لما حدده المرور السعودي.