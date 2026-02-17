مدد الإشتراك غير مؤهلة للإستحقاق ساند 1447 معنى التنبيه وطريقة حل المشكلة

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةمدد الإشتراك غير مؤهلة للإستحقاق ساند 1447 معنى التنبيه وطريقة حل المشكلة

ما هي مدد الإشتراك غير مؤهلة للإستحقاق ساند؟ وما هي شروط استحقاق ساند الجديدة؟ يعرف نظام ساند على أنه واحدة من أهم الأنظمة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية لمساندة الأشخاص المتعطلين عن العمل جراء حدث ما أدى إلى عدم قدرتهم على العمل خلال فترة معينة، وسوف نتعرف اليوم من خلال جريدة لحظات نيوز إلى فترات الاشتراك التي لا تعد مؤهلة للاستحقاق في ساند.

مدد الإشتراك غير مؤهلة للإستحقاق ساند

فيما يلي نتعرف بالتفصيل إلى فترات الاشتراك غير المؤهلة للحصول على دعم ساند:

التعويض الأول يوفر مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهر خلال الأشهر 36 السابق لتاريخ التقديم التعويض الأول.

التعويض الثاني يوفر فيه مدة اشتراك لا تقل عن 18 شهر خلال آخر 36 شهر من تاريخ التقديم للتعويض الثاني.

التعويض الثالث يوفر مدة اشتراك لا تقل عن 24 شهر خلال آخر 36 شهر تسبق تاريخ التقديم للتعويض الثالث.

التعويض الرابع يوفر اشتراك لا يقل عن 36 شهر خلال الـ 48 شهر السابقة لتاريخ تقديم التعويض.

أسباب وقف صرف تعويض ساند للتعطل عن العمل

من الممكن أن يتوقف دعم ساند للمتعطلين عن العمل في حالات معينة وهي:

وفاة الشخص المستفيد.

أن يكون لدى المستفيد عمل أو نشاط آخر.

تمكن المستفيد من الرجوع إلى عمله مرة أخرى.

إذا لم يكن المستفيد مسجلًا في وزارة العمل.

ثبوت أن المستفيد لا ينوي البحث جديًا عن عمل.

عدم التزام المستفيد بالتدريب دون تقديم عذر مقنع.

عدم التزام المستفيد بالتوجيهات المحددة في البرنامج.

مغادرة المملكة لمدة شهرين منفصلين أو متتابعين.

بلوغ المستفيد سن 60 سنة.

غياب أحد شروط الاستحقاق لدى المستفيد.

شروط دعم ساند 2026

للاستفادة من دعم ساند عند الحاجة يجب أن تتوفر هذه الشروط:

أن يقل عمر المتقدم عن 60 عام.

أن تتوفر لدى المتقدم الشروط التي تؤهله للعمل.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أم يكون المتقدم يمارس عمله قبل التعرض للحادث وليس مفصولًا أو مستقيلًا.

أن يتم الالتزام بالتعليمات المطلوبة منه وفي الورشة التدريبية.

ألا يكون لدى المتقدم عمل يدخل له راتبًا شهريًا.

أن يتم تقديم جميع الأوراق المطلووبة.

أن يكون المتقدم قد أكمل الفترة المطلوبة في العمل وفقًا للنظام.

أن يكون المتقدم مسجلًا لدى وزارة التنمية البشرية خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من ترك العمل.

فترة الاستفادة من التعويض 12 شهر سواءً كانت منفصلة أو متصلة في كل مرة استحقاق وذلك من خلال مدة محددة تنتهي بعد مرور 24 شهر من تاريخ أول صرف، وفي حال وقف الصرف قبل إتمام صرف التعويض كاملًا يمكن استكمال الصرف بعد انقضاء سبب التعليف خلال مدة 24 شهر من تاريخ أول صرف.