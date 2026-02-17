شكرا لقرائتكم خبر «البحر الأحمر الدولية» تطلق «أدرينا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت «البحر الأحمر الدولية» المطور لأكثر الوجهات السياحية المتجددة طموحا في العالم، عن «أدرينا» منطقة المغامرات والترفيه العصرية التي ترسي معايير جديدة لمفاهيم الإثارة والاستكشاف، ومن المقرر أن تفتح المنطقة أبوابها للجمهور ابتداء من 1 مارس المقبل، وذلك عقب إطلاق تجريبي مخصص للمدعوين يبدأ في 15 فبراير.

وتتميز «أدرينا» بموقع استراتيجي يبعد مسافة قصيرة بالسيارة عن جزيرة «شورى»، وصُممت لتخدم زوار وجهة «البحر الأحمر» والضيوف من خارجها على حد سواء.

وتقدم المنطقة باقة من الأنشطة والتجارب الفريدة التي تتنوع بين ركوب الأمواج والتزلج على الماء، والقفز من الجرف إلى التزلج اللوحي، مما يجعلها نقطة جذب رئيسة لعشاق الحماس.

وتأتي «أدرينا» لتعزز مكانة المملكة على خريطة سياحة المغامرات العالمية، حيث تشكل إضافة نوعية للمنظومة السياحية في وجهة «البحر الأحمر»، فإلى جانب تجارب الرفاهية في المنتجعات المحيطة، توفر المنطقة فضاء حيويا للتواصل الإنساني، يلبي شغف الأجيال الجديدة والباحثين عن تجارب تغمر الحواس، وتسمح لهم باكتشاف جماليات البحر والبر من منظور مختلف كليا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر الدولية جون باغانو: أردنا إيجاد مساحة حيث يمتزج الأدرينالين بجمال البيئة الطبيعية، مع الحرص التام على صون هذه البيئة، ووضعنا الاستدامة في صميم كل تجربة داخل «أدرينا»، تماشيا مع التزامنا تجاه الإنسان والطبيعة، لنقدم لضيوفنا لحظات استثنائية تبقى في الذاكرة طويلا.

وستتولى شركة البحر الأحمر للرياضة والترفيه إدارة وتشغيل المنطقة، مستفيدة من خبرات علاماتها التجارية التابعة: (واما) المختصة بالرياضات المائية، و(جالاكسيا) لغوص الاستكشاف، و(أكون) للمغامرات البرية، مما يضمن للزوار خوض تحدياتهم بإشراف نخبة من الخبراء العالميين.

وتتفرد «أدرينا» باحتضانها لمرافق هي الأولى من نوعها، أبرزها حوض أمواج بمياه البحر يمتد بطول 215 م - ليكون الأكبر في المملكة عند افتتاحه - حيث صمم ليحاكي حركة الأمواج الطبيعية بارتفاع يصل إلى 2.1 م، مع تقنيات متطورة تناسب المستويات كافة من المبتدئين إلى المحترفين.

وتزخر المنطقة بمرافق متنوعة تشمل بحيرة للتزلج على الماء، ومسارات مخصصة للغطس، وحوض غوص بعمق 6 م، كذلك منطقة ألعاب مائية عائلية ومنطقة تحدي العقبات المائية، وساحة تزلج، ومضمارا لدراجات «بي إم إكس»، وملاعب للرياضات الشاطئية، وتجربة الزيبلاين فوق الماء، والانزلاق والطيران بارتفاع 10 م، التي تمنح المغامرين لحظات من التحليق قبل الهبوط في الماء.

ويجسد تصميم «أدرينا» التزام البحر الأحمر الدولية بالتطوير المسؤول، من خلال تبني أنظمة تشغيل مستدامة، تشمل تقنيات معالجة مياه البحر وإعادة تدويرها داخل المرافق، واستخدام المياه العذبة حصرا لأغراض الري؛ مما يقلل البصمة البيئية ويحفظ الموارد الطبيعية.

يذكر أن وجهة «البحر الأحمر» بدأت باستقبال ضيوفها في 2023، وتضم حاليا نخبة من المنتجعات العالمية قيد التشغيل، إضافة إلى منتجع «ثول الخاص»، ويعد مطار «البحر الأحمر الدولي» البوابة الرئيسة للوصول إلى الوجهة، حيث يستقبل رحلات منتظمة من الرياض وجدة ودبي والدوحة، إضافة إلى رحلات دولية من مدن مختارة مثل ميلانو.