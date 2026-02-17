شكرا لقرائتكم خبر «البحر الأحمر» أول وجهة سياحية معتمدة بالكامل من دليل «فوربس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت «البحر الأحمر الدولية» إنجازا أعاد تشكيل خارطة السياحة الفاخرة عالميا، بإعلان وجهة «البحر الأحمر» كأول وجهة سياحية في العالم تنال الاعتماد الشامل من دليل فوربس للسفر (Forbes Travel Guide).

وجاء هذا الاعتماد تتويجا لعام من التخطيط الإستراتيجي والاختبارات الصارمة، حيث لم يقتصر التقييم على الفنادق فحسب، بل شمل منظومة متكاملة تغطي 5 محطات جوهرية في رحلة الضيف: الحجوزات، النقل الجوي، النقل البري والبحري، التجارب السياحية.

وفي تعليقه على هذا الاعتماد، قال الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية، جون باغانو،: لطالما آمنا في البحر الأحمر الدولية بأن الفخامة الحقيقية لا تقتصر على جمال المكان فحسب، بل تكمن في المشاعر التي يعيشها الضيف طوال رحلته، وإن حصولنا على اعتماد دليل فوربس للسفر على مستوى وجهة سياحية متكاملة هو برهان على ثقافة الخدمة الاستثنائية التي غرسناها لدى فرق عملنا والمشغلين في كل نقطة اتصال مع ضيوفنا، ونحن لا نتحدث هنا عن معيار فندقي فحسب، بل عن منظومة متكاملة للوجهة بأسرها.

وأشاد الرئيس التنفيذي لدليل فوربس للسفر، هيرمان إلغر، بهذا الإنجاز قائلا: نهنئ البحر الأحمر الدولية وفريق عمل الوجهة على نيل هذا الاعتماد الأول من نوعه عالميا، الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ قطاع الضيافة، وإن تقديم التميز في الخدمة والحفاظ على جودته عبر وجهة متكاملة يتطلب التزاما استثنائيا في كل نقطة تواصل، من لحظة الحجز وحتى الوداع، ولقد نجحت وجهة البحر الأحمر بالفعل في إرساء معيار دولي جديد للوجهات السياحية العالمية.

لضمان استدامة الجودة، حددت «البحر الأحمر الدولية» 182 معيارا دقيقا للخدمة، موزعة على 8 فئات رئيسية تشمل: (الخدمة المخصصة، اللباقة، الكفاءة، النظافة، الفخامة، والراحة)، بالإضافة إلى المظهر العام والمهارات التقنية للكوادر البشرية، وترجمت هذه المعايير إلى واقع ملموس عبر برنامج مؤسسي شامل يدمج التدريب والتواصل والمراجعة المستمرة، لضمان أن يلمس الضيف هذا التميز في كل خطوة يخطوها عبر أرجاء الوجهة، وليس داخل أسوار المنتجعات فقط.

بالتزامن مع هذا الإنجاز، أدرجت أول 3 منتجعات تم افتتاحها في الوجهة ضمن قائمة «جوائز النجوم» المرموقة لعام 2026، وهي: منتجع سيكس سينسز الكثبان الجنوبية، منتجع «سانت ريجس البحر الأحمر»، منتجع «نجومه ريتز كارلتون ريزيرف». وتستند تصنيفات دليل فوربس للسفر إلى مبادئ الموضوعية والاستقلالية التامة، حيث تخضع الوجهة ومرافقها لاختبارات صارمة تشمل مئات المعايير التي لا تكتفي بقياس جودة المرافق فحسب، بل تمتد لتشمل «العناصر غير الملموسة» التي تصنع الفارق في تجربة الضيف؛ كقدرة المكان على تعزيز الرفاهية، والتناغم الفريد بين التصميم والموقع، لضمان تقديم تجربة إقامة استثنائية لا تُنسى.